Ally Darling (Anna Faris) spürt all ihre 20 Ex-Lover auf – in der Hoffnung, so ihren Mr. Right zu finden: "Der perfekte Ex" um 20.15 Uhr auf ATV

18.30 MAGAZIN

Konkret: Die Pilzzucht boomt Sind Pilze die Nahrung der Zukunft? Österreichs eifrige Pilzzüchter sagen Ja. Hierzulande züchten immer mehr Menschen ihre eigenen Edelpilze – in Niederösterreich wurde dieses Jahr eine der modernsten Zuchtpilzanlagen Europas eröffnet. Bis 18.51, ORF 2

20.15 TV-CHALLENGE

Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter Die erste Folge der neuen ORF-Show: Vier Frauen und acht Männer treten in der Challenge gegeneinander an, um einen Preis im Wert von 50.000 Euro für ihre freiwillige Feuerwehr zu gewinnen. Gestartet wird mit einem spannenden Kampf im Eins-zu-eins-Format – dann folgen die Teamduelle. Die Moderation erfolgt seitens Andi Knoll. Bis 22.00, ORF 1

20.15 KOMÖDIE

Der perfekte Ex (What's Your Number? USA 2011, Mark Mylod) Anna Faris (bekannt aus der Sitcom Mom)muss all ihre Ex-Frösche noch einmal küssen, in der Hoffnung, so den richtigen zu finden. Denn: Menschen, die über 20 Lover im Leben hatten – für die ist es vorbei. Also spürt Ally ihre vergangenen 20 Liebschaften auf. Ist Mr. Right dabei? Bis 22.25, ATV

21.00 MAGAZIN

Makro: Bildung im Schlussverkauf Die Baustellen von Deutschlands Bildung: Lehrermangel, Akademikerschwemme und schleppende Digitalisierung sowie der steigende Einfluss der privaten Wirtschaft auf die Lehrinhalte. Müssen Staat und Unternehmen mehr in die Bildung investieren, um derartige Probleme zu beseitigen? Bis 21.30, 3sat

21.55 PORTRÄT

Andre Hellers Menschenkinder: Armin Wolf Es ist laut ORF-Auskunft eine neue Folge von Hellers Porträtserie, die ORF 3 am Freitagabend in seinem Wahl-Schwerpunkt zeigt. Er schildert seine Herkunft aus einfachen, aber nicht einfachen Familienverhältnissen, wie er sich akribisch auf Interviews vorbereitet und wie er die Tricks seiner Gesprächspartner und -partnerinnen pariert. Bis 23.05, ORF 3

Armin Wolf über Armin Wolf in André Hellers "Menschenkinder".

22.25 FANTASY

Noah (USA 2014, Darren Aronofsky) Biblisches Kino mit Oscar-Gewinner Russel Crowe: Noah (Crowe) wird von apokalyptischen Visionen heimgesucht. Durch Methusalems (Anthony Hopkins) Hilfe erkennt er, dass er seine Familie und die unschuldigen Tiere dieser Welt vor der kommenden Flut retten kann. In "Gottes Auftrag" baut er eine gewaltige Arche. Bis 1.10, Puls 4

22.25 KOMÖDIE

Der Nanny (D 2015, Matthias Schweighöfer) Der Bauunternehmer Clemens (Schweighöfer) muss für sein neues Projekt ein altes Gebäude abreißen. Rolf (Milan Peschel) – einer der ehemaligen Bewohner – schwört, Rache an Clemens zu nehmen. Gut, dass Clemens' Kinder gerade eine neue Nanny brauchen. So gelingt es Rolf, sich einzuschleichen und dem alleinerziehenden Vater das Leben schwer zu machen. Bis 0.30, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Der Eiffelturm – Ikone der Moderne Ein Film von Matthieu Schwartz: von der Planung und Errichtung, die von wütenden Protesten begleitete wurden, über den Jubel bei der Eröffnung 1889. Das nationale Symbol Frankreichs, Ikone der Moderne und Meilenstein der Ingenieurskunst: der Eiffelturm. Bis 23.20, ORF 2