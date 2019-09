Hier finden Sie die Ergebnisse der Parlamentswahl 2019 in allen Gemeinden von A wie Abfaltersbach bis Z wie Zwölfaxing

2.096 österreichische Gemeinden waren am Sonntag Schauplatz der Nationalratswahl. Unsere Karte zeigt im Überblick die stimmenstärkste Partei jeder Gemeinde – wenn die Differenz zum Zweitplatzierten mehr als fünf Prozentpunkte beträgt in einer dunkleren Farbschattierung, bei weniger als fünf Prozentpunkten Unterschied in der helleren Variante.

Steuerung: Sie können sich an Ihren Heimatort oder andere interessante Gemeinden heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder die Anfangsbuchstaben des Ortsnamens in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop werden die Ergebnisse eingeblendet, sobald sie die Maus über eine Gemeinde bewegen, ein Klick auf eine Gemeinde fixiert die Ergebnisse, sodass Sie sie mit denen anderer Kommunen vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf eine Gemeinde tippen. Wenn Sie die Karte auf Wien zentrieren und weit genug vergrößern, werden ab einer gewissen Zoomstufe die Bezirksergebnisse aktiv.



Die Datenbasis ist das vorläufige Ergebnis laut Bundesministerium für Inneres und umfasst noch keine Briefwahlstimmen, sondern nur die in den Wahllokalen abgegebenen Urnenwahlstimmen. Die Karten werden im Laufe der kommenden Woche um die Briefwahlstimmen ergänzt – und zwar dort, wo sie sich zuordnen lassen. Da diese Stimmen den Wohnbezirken zugerechnet werden, nicht aber den Wohngemeinden, handelt es sich in der Praxis um jene Gemeinden, die gleichzeitig Bezirke sind – also die Statutarstädte. (red, 29.9.2019)