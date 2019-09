In dieser Galerie: 1 Bild und 1 Download Das Schreiben des anonymen Whistleblowers. Foto: screenshot 20190812-whistleblowercomplaintunclass.pdf Größe: 4,01 MB Die Beschwerdeschrift als .pdf

Washington – Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am Donnerstag jene Beschwerde eines anonymen Whistleblowers oder einer anonymen Whistleblowerin öffentlich gemacht, die Ausgangspunkt des jüngsten Ukraine-Skandals rund um US-Präsident Donald Trump ist.

In dem Papier werden schwere Vorwürfe gegen den US-Präsidenten erhoben. "Ich habe Informationen von mehreren US-Regierungsmitarbeitern erhalten, wonach der Präsident der Vereinigten Staaten die Machtbefugnisse seines Amts nützt, um Einfluss eines anderen Staates auf die US-Wahl 2020 zu erreichen", heißt es gleich in der Einleitung des Beschwerdeschreibens.

Vorwurf der Vertuschung

Neben dem bereits am Mittwoch öffentlich gewordenen Anruf Trumps beim ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, in dem er diesen nach einem Verweis auf die Hilfsgelder der USA zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter auffordert, geht es auch um weitere Vorwürfe.

So hätten der Präsident und sein Team an Folgetagen Versuche unternommen, das Gesprächsprotokoll des Anrufs zu vertuschen. Dies betreffe vor allem "das offizielle Wort-für-Wort-Protokoll", wie es heißt. Dabei handelt es sich um eine andere Version des Transkripts als jene, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde und nur einen auszugsweisen Teil des Gesprächs abbildet. Zudem handelt es sich bei dem am Mittwoch veröffentlichten Papier um ein Erinnerungsprotokoll, nicht um eine Abschrift des Telefonats. Dieses Protokoll sei auch nicht in jenem Computersystem gespeichert worden, das gewöhnlich für die Aufbewahrung solcher Papiere verwendet wird – das sei insgesamt sehr ungewöhnlich, nach Informationen des anonymen Whistleblowers oder der Whistleblowerin aber "nicht das erste Mal" in der Trump-Regierungszeit passiert.

In der Beschwerde heißt es auch, der US-Präsident habe nur Tage vor dem Telefonat mit Selenskyj persönlich die Einstellung von US-Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 391 Millionen US-Dollar (356 Millionen Euro) angeordnet.

Barr und Giuliani als Kontaktmänner

Zudem habe Trump bereits im Mai seinem Vizepräsidenten Mike Pence nahegelegt, nicht zur Amtseinführung Selenskyjs nach Kiew zu fahren. Einer Delegation habe er befohlen, Kontakt mit dem ukrainischen Präsidenten zu vermeiden, bis dieser in der Causa Biden tätig werde.

Außerdem, heißt es in dem Schreiben, habe Trump mehrfach seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani und den amtierenden Justizminister William Barr als Kontakte für ukrainische Ermittlungen gegen seinen möglichen demokratischen Konkurrenten genannt. Vor allem für Barr, der eins der höchsten öffentlichen Ämter der USA bekleidet, wäre dies ein offensichtlicher Interessenkonflikt.

Schon gehört?

"Quid-pro-quo"

Republikanische Politiker hatten am Mittwoch in zahlreichen TV-Interview noch betont, aus dem teilweisen Telefonprotokoll gehe hervor, dass es keine "Quid-pro-quo"-Vereinbarungen gegeben habe – Trump also Hilfen nicht eindeutig von politischen Gefälligkeiten für seine Wahlkampagne abhängig gemacht habe. Dies geht aus Gesprächsleitfäden des Weißen Hauses für republikanische Politiker hervor, die eine Mitarbeiterin versehentlich an die Demokraten verschickt hatte. Sollten die neuen Vorwürfe zutreffen, wäre dieses Argument nur noch schwer aufrechtzuerhalten.

Die Beschwere beinhaltet auch eine Zeitleiste zur Tätigkeit von Trump-Anwalt Giuliani. Demnach habe die "New York Times" am 9. Mai gemeldet, Giuliani wolle in die Ukraine reisen, um "die ukrainische Regierung unter Druck zu setzen, um Schritte zu unternehmen, die dem Präsidenten bei der Wahl 2020 helfen werden". Einen Tag später habe Trump die Reise in einem Interview mit "Politico" bestätigt. Wenig später habe Giuliani die Reise dann aber mit dem Hinweis abgesagt, dass Selenskyj "von Feinden des US-Präsidenten umgeben ist". Am 13. Juni habe Trump dann in einem Interview mit dem TV-Sender ABC bestätigt, dass er Hilfe ausländischer Regierungen bei seiner Wiederwahlkampagne annehmen werde. Und am 21. Juni habe Giuliani erneut in einem Tweet Selenskyj aufgefordert, die Ukraine "von den Leuten zu säubern", die "Hillary und Clinton" (sic) 2016 geholfen hätten.

Bereits am Dienstagabend hatte Nancy Pelosi, die Nummer eins der Demokraten im Repräsentantenhaus, erste Schritte für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten angekündigt. Die Abgeordnetenkammer wird demnach in sechs Ausschüssen offiziell mit Ermittlungen beginnen. Sie soll herausfinden, ob sich Trump der Hilfe einer fremden Macht bediente, um sich gegenüber einem potenziellen Kontrahenten im Wahlkampf des Jahres 2020 Vorteile zu verschaffen. Sowohl Biden als auch Trumps ehemalige demokratische Präsidentschaftskonkurrentin Hillary Clinton haben sich für das Amtsenthebungsverfahren ausgesprochen.

Im Repräsentantenhaus begann am Donnerstagnachmittag eine Anhörung des amtierenden Geheimdienstdirektors Joseph Maguire. US-Medien hatten am Mittwoch gemeldet, dieser sie anfänglich vom Weißen Haus gedrängt worden, nicht auszusagen, habe dann aber für den Fall eines Aussageverbots mit seinem Rücktritt gedroht. Sowohl Magurie als auch Trump wiesen diese Darstellung später aber zurück.

Trump selbst, der die Vorwürfe am Mittwoch wortreich zurückgewiesen hatte, reagierte auf Twitter auf die neuen Enthüllungen. "DER GRÖSSTE BETRUG DER GESCHICHTE!" schrieb er, und schob eine Warnung an die Republikanische Partei hinterher. Die Demokraten würden diese und alles wofür sie steht, zu ruinieren versuchten, schrieb er. Die Mitglieder der Partei, der Trump erst 2012 beigetreten war, müssten nun zusammenhalten. Inwieweit eine Untersuchung öffentlicher Korruption die Werte der Republikaner verrate, teilte Trump nicht mit. (Manuel Escher, 26.9.2019)