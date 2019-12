Foto: DER STANDARD

Aktuell findet die UN-Klimakonferenz in Madrid statt. Man könnte sie als abschließenden Event eines Jahres betrachten, das ganz im Zeichen der Klimakrise stand. Nie zuvor hat der Zustand des Planeten so viel Aufmerksamkeit erfahren, und trotzdem ändert das – zumindest momentan – nicht viel an der misslichen Lage, in der sich die Umwelt befindet. 2019 dürfte das zweitheißeste Jahr der Messgeschichte werden. Der Mensch ist Hauptverursacher der Klimakrise. Was also tun, um Schlimmeres zu verhindern?

Klimabewusst ins neue Jahr?

Das soll unter anderem im Rahmen der Weltklimakonferenz diskutiert werden. Doch auch im Kleinen kann jeder einen Beitrag leisten: Weniger Auto fahren, weniger fliegen, seltener Fleisch essen, Strom sparen, bewusster einkaufen oder Müll vermeiden zählen zu den möglichen Schritten in ein umweltbewussteres Leben.

Foto: DER STANDARD

Was tun Sie gegen den Klimawandel?

Welchen Einfluss hat die Klimakrise auf Ihr Verhalten oder Ihre Einstellung? Sprechen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis über den Klimawandel? Oder sind Sie gar schon genervt von der anhaltenden Diskussion um die Klimakrise? (mawa, 4.12.2019)