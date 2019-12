Foto: DER STANDARD

Zu kaum einer anderen Zeit des Jahres erfährt der Handel einen derartigen Aufschwung wie zur Weihnachtszeit. Die grundsätzlich besinnliche und entspannte Zeit, die in vielen Geschichten und Liedern erzählt und besungen wird, gerät für viele zunehmend in den Hintergrund. Viel eher dienen weltbekannte Weihnachtslieder der unterschwelligen Beschallung unzähliger Geschäfte, in denen ein Geschenk nach dem anderen gekauft wird. Mehr als 400 Euro geben die Menschen durchschnittlich dafür aus. Den Handel freut's: Treffen die Prognosen ein, dürfen die Unternehmen heuer mit 1,22 Milliarden Euro Nettoumsatzplus im Dezember rechnen.

Zeit schenken

Während sich viele der vorweihnachtlichen Kauflust hingeben, verzichten einige auch gänzlich darauf und verweigern den Weihnachtstrubel zumindest in dieser Hinsicht. Die Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, an den Feiertagen gemeinsam zu essen, zu singen und sich auszutauschen kann mindestens so bereichernd sein, wie sich zu beschenken. Oder wie sehen Sie das?



Was zählt zu Weihnachten wirklich?

Ist das Weihnachtsfest für Sie ohne Geschenke vorstellbar? Wem schenken Sie etwas? Und wie viel geben Sie dafür aus? Hat sich das im Laufe Ihres Lebens verändert? (mawa, 8.12.2019)