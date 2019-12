Foto: DER STANDARD

"Alexa, spiel 'All I Want for Christmas Is You'", und schon ertönt die ikonische Weihnachtsmusik aus den Lautsprechern. Smarte Boxen und Fernsehgeräte mit dem intelligenten, sprachgesteuerten Assistenten finden sich in vielen Wohnungen. Smarte Glühbirnen lassen sich per App dimmen, regulieren und auf ein bestimmtes Farbbild einstellen. Algorithmen bei Netflix und Spotify spucken auf die Bedürfnisse des Users zugeschnittene Serien und Songs aus. Vieles im Alltag ist personalisiert – und bezahlt wird das hauptsächlich mit unseren Daten.

Willentlich geben wir den Unternehmen unsere Informationen, unsere Vorlieben, unsere Gewohnheiten weiter. Seien es nun obengenannte Streamingangebote oder die Kundenkarten im Supermarkt. Während die einen nach Laisser-faire-Manier mit ihren Daten umgehen, sind andere vorsichtig oder sogar besorgt darüber, wie gläsern sie mittlerweile geworden sind und was man schon alles über sie weiß. Selbst wenn man Alexa und Co meidet, soziale Medien wie Instagram und Messenger wie Whatsapp saugen unsere Daten ebenso ab. Funktioniert ein vollkommener Verzicht?

Foto: DER STANDARD

Haben Sie Angst um Ihre Daten?

Was machen Sie, um Ihre Persönlichkeit zu schützen? Welche Dienste benutzen Sie und welche nicht? (rec, 17.12.2019)