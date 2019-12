Zuerst mit Mama, dann mit Papa? Oder am besten mit allen Elternteilen gemeinsam? Wie wird Weihnachten in Ihrer Patchworkfamilie gefeiert?

Weihnachten gehört wohl zu den klassischen Familienfesten. Gemeinsam mit Kindern, Eltern, Großeltern wird das Fest zelebriert. Schon bei einer klassischen Familienkonstellation gestaltet sich die Planung für etwaige Familienfeste oft recht schwierig, weil jedes Familienmitglied eigene Wünsche und Vorstellungen mit einbringt. Bei geschiedenen und getrennten Paaren – vor allem mit Kindern – entwickelt sich die Planung von Familienfesten dann oft meist noch komplizierter.

Wann wer wo mit wem feiert

762.500 Paare mit Kindern unter 18 Jahren gab es laut Statistik Austria 2018 in Österreich. 66.300 Familien davon sind sogenannte Stieffamilien. Das heißt, ein Elternteil hat ein oder mehrere Kinder aus vorhergehenden Ehen oder Lebenspartnerschaften in die neue Beziehung mitgebracht, und alle Beteiligten leben eine Patchworkfamilie. Kommen dann in der neuen Beziehung noch gemeinsame Kinder hinzu, wird das Feiern von Familienfesten zu einer organisatorischen Höchstleistung. Es muss geplant werden, wann wer wo und mit wem feiert. Dazu kommen persönliche Befindlichkeiten, mögliche Konflikte aus vorangegangenen Beziehungen und die allgemeine Hektik in der eigentlichen stillsten Zeit des Jahres.



Wie feiern Sie Familienfeste in der Patchworkfamilie?

Haben Sie für dieses Weihnachtsfest schon einen Plan, wann wer wo feiert? Läuft alles entspannt bei Ihnen ab oder kommt es immer wieder zu Konflikten aufgrund der komplizierteren Familienkonstellation? (wohl, 7.12.2019)