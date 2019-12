Müllhalde Ozean: Bald schon schwimmt mehr Plastik als Biomasse in unseren Meeren. Verzichten Sie daher auf das Plastiksackerl?

Foto: DER STANDARD

Mit 1. Jänner 2020 tritt in Österreich das Plastiksackerlverbot in Kraft. Alle Tragetaschen, die nicht aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt werden, sind dann nicht mehr erhältlich. Bereits vorher hat man in Supermärkten und Geschäften kaum mehr (gratis) Sackerln für die Einkäufe gefunden. Entweder hat man dafür extra bezahlen müssen, oder die Geschäfte hatten bereits vollkommen auf Papier- und Stoffsackerln umgestellt.

Beim Lebensmitteleinkauf, vor allem in der Stadt, fällt auf, dass viele entweder ihre eigenen Einkaufssackerln dabei haben oder mit einem Einkaufstrolley zwischen den Regalen herumirren. Das ist nicht nur praktisch, sondern hilft auch, zumindest ein bisschen, Plastik zu vermeiden.



Foto: DER STANDARD

Womit gehen Sie einkaufen?

Haben Sie ein Sackerl dabei oder einen Einkaufstrolley? Greifen Sie im Geschäft auf ein Papiersackerl oder doch ein Plastiksackerl zurück? Wie sehen Sie das Plastiksackerlverbot? (rec, 22.12.2019)