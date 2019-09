So könnte das neue Überschallflugzeug dereinst aussehen. Illustration: Reaction Engines

Ein Flug von London nach Sydney dauert derzeit mindestens 20 Stunden. Geht es nach der britischen Raumfahrtagentur UK Space Agency, dann sollte die Strecke für Passagiere in absehbarer Zeit in nur viereinhalb Stunden zu bewältigen sein. Ein moderner Überschalljet soll das in den 2030er-Jahren möglich machen.



Grundlage dieser neuen Überschallträume ist ein neuartiger Spezialantrieb: Die Synergetic Air-Breathing Rocket Engine, kurz Sabre, wird derzeit von dem Unternehmen Reaction Engines aus Oxfordshire entwickelt und soll gleichsam eine Weltraumbrücke zwischen den Kontinenten ermöglichen. "Das ist die Technologie, die das definitiv bewerkstelligen könnte", ist jedenfalls Agenturchef Graham Turnock überzeugt. "Wir sprechen von den 2030er Jahren für die Inbetriebnahme, und die Arbeit ist schon sehr fortgeschritten."

Die Synergetic Air-Breathing Rocket Engine, kurz Sabre, soll für Mach 5 sorgen. Illustr.: Reaction Engines

Um das Projekt voranzutreiben, will die britische Raumfahrtagentur mit der australischen Raumfahrtagentur enger zusammenarbeiten. Als bisher einziges Überschallflugzeug für Passagierbeförderung hatte die Concorde von 1976 bis zur Einstellung ihres Betriebs 2003 die Strecke New York-Paris abgedeckt und dafür drei bis dreieinhalb Stunden gebraucht. Wirtschaftlich war der Betrieb freilich nicht, außerdem hatte die Concorde aufgrund ihres hohen Geräuschpegels auf vielen Flughäfen keine Landegenehmigung erhalten.



Kleinere Welt dank Sabre



"Sabre wird die Welt kleiner machen mit seinem Hochgeschwindigkeits-Punkt-zu-Punkt-Transport", schreibt Reaction Engines. Der Sabre-Antrieb könnte für effizientes Reisen genutzt werden mit einer Geschwindigkeit von Mach 5, als fünfmal so schnell wie der Schall. Zudem seien solche Flugzeuge auch außerhalb der Erdatmosphäre einsetzbar und ermöglichten damit die "nächste Generation wahrhaft wiederverwendbarer Raumfahrtgeräte". (red, APA, 26.9.2019)