Android Go wird von Google mit einer Reihe schlanker Apps flankiert. Grafik: Google

Der Wettlauf um das beste und schnellste Smartphone der Welt ist ein prestigeträchtiger, und auch einer, den die Konsumenten mit viel Interesse verfolgen. Dabei wird aber gerne übersehen, dass es auch eine ganz andere Realität gibt: Ein großer Teil der Weltbevölkerung verwendet Smartphones, die von Ausstattungsmerkmalen wie 12 GB RAM oder superflotten Acht-Kern-Chips weit entfernt sind. Google bietet seit einigen Jahren unter dem Namen Android Go eine extra für Low-End-Geräte optimierte Variante, nun wird dies auf den aktuellsten Stand gebracht.



Update

In einem Blogeintrag kündigt Google die Veröffentlichung von Android 10 Go an. Neben all den strukturellen Verbesserungen, die mit Android 10 auch sonst einhergehen, streicht Google vor allem zwei Punkte bei seinem System für Einsteiger-Smartphones hervor: Geschwindigkeit und Sicherheit.

Dank des neuen Verschlüsselungsalgorithmus Adiantum sollen künftig auch Low-End-Devices von Haus aus verschlüsselt werden. Bisher machte man für diese Geräteklasse eine Ausnahme, stärkere Android-Smartphones müssen hingegen schon seit einigen Jahren mit verschlüsselten Datenträgern ausgestattet sein. Bei Einsteigergeräten hat sich der bislang genutzte AES-Algorithmus aber zu stark negativ auf die Performance ausgewirkt. Dies nicht zuletzt, da Prozessoren in diesem Segment üblicherweise keinen Hardware-Support für starke Verschlüsselung bieten. Adiantum soll nun ganz in Software funktionieren, und dabei fünfmal so flott wie AES sein. Die Verschlüsselung der Geräte soll also auch hier keinen wahrnehmbaren, negativen Einfluss auf die Performance mehr haben.

Viele Smartphones laufen Mit Android Go. Grafik: Google

Speed

Die zweite zentrale Verbesserung: Dank diverser Optimierungen an der Android Runtime (ART) sollen Apps nun auf solchen Geräten rund 10 Prozent flotter starten. Ebenfalls positiv dürfte sich auswirken, dass Google in den vergangenen Monaten noch einige weitere, schlanke Go-Varianten für seine Apps veröffentlicht hat. So gibt es etwa mit Gallery Go eine Alternative zu Google Photos, die nur 10 MB Platz verbraucht, und trotzdem mit smarten Features wie der automatischen Sortierung von Bildern direkt am Gerät mithilfe von Maschinenlernen aufwarten kann.

Laut Google haben in den vergangenen 18 Monaten 500 unterschiedliche Hersteller Geräte mit Android Go auf den Markt gebracht, in Summe ergeben sich daraus 1.600 einzelne Modelle, die auf den Low-End-Bereich abzielen. Die günstigsten davon werden um Preise wie 27 US-Dollar verkauft. (Andreas Proschofsky, 26.9.2019)