Die Wahlbehörde der Bundeshauptstadt gibt den detailliertesten Ergebnisgrad bereits am Wahlabend heraus

1.149.664 Wahlberechtigte waren am Sonntag in Wien aufgerufen, ihre staatsbürgerliche Pflicht wahrzunehmen. Nur kurze Zeit, nachdem alle Stimmen ausgezählt und an das Innenministerium übermittelt wurden, machte die Wahlbehörde der Bundeshauptstadt auch Sprengelergebnisse öffentlich. Es handelt sich um die detaillierteste Ergebnisstufe, für alle noch spezifischere Resultate müsste man schon bei den Wählern zuhause anklopfen.



Steuerung: Sie können sich an Ihren oder andere interessante Sprengel heranarbeiten, indem Sie wie gewohnt die Zoom- und Verschiebefunktion nutzen oder, wenn Sie sie kennen, die Bezeichnungsnumer des Sprengels in das Suchfeld über der Karte eingeben. Auf dem Desktop werden die Ergebnisse eingeblendet, sobald sie die Maus über einen Sprengel bewegen, ein Klick auf einen Sprengel fixiert die Ergebnisse, sodass Sie sie mit denen anderer Sprengel vergleichen können. In der Mobilversion funktioniert die Fixierung, wenn Sie auf einen Sprengel tippen.

Die Datenbasis ist das vorläufige Endergebnis für Wien laut Bundesministerium für Inneres und umfasst noch keine Briefwahlstimmen, sondern nur die in den Wahllokalen abgegebenen Urnenwahlstimmen. Die Karte wird im Laufe der kommenden Woche um die Briefwahlstimmen ergänzt. (red, 29.9.2019)