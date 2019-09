Am Sonntag wird in Österreich gewählt: Es geht um die Frage, welche Parteien mehr Einfluss im Nationalrat bekommen sollen – und vor allem darum, welche Parteien in den nächsten Jahren regieren werden. Wofür ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos und Jetzt stehen und was Wähler von den Parteien erwarten können, erklärt STANDARD-Innenpolitikredakteur Sebastian Fellner. Den Podcast hören Sie hier. (red, 27.9.2019)



Wir vergessen das oft, aber wählen zu können ist ein echtes Privileg. Nutzen Sie Ihre Chance. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

