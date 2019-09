89 Millionen Dollar in bar für Livestreaming-Spezialisten

Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik Logitech hat die Firma Streamlabs übernommen. Wie Logitech in einer Medieninformation in der Nacht auf Freitag mitteilte, ist die in San Francisco ansässige Firma im Bereich Software und Tool für Live-Streaming tätig.

Kaufpreis beträgt 89 Millionen Dollar

Als Kaufpreis wurden 89 Millionen Dollar (81,04 Mio. Euro) in bar genannt. Zudem würden als Zusatzzahlung 29 Millionen Dollar in Logitech-Aktien eingesetzt, falls die ambitionierten Ziele beim Umsatzwachstum von Streamlabs erreicht würden, hieß es. Steamlabs ist im Jahr 2014 gegründet worden.

Die Transaktion habe obendrein einen kaum nennenswerten Einfluss auf die Umsatz- sowie operativen Gewinnzahlen des laufenden Geschäftsjahres. Die Übernahme solle in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, hieß es weiter in der Erklärung. (APA, 27.9. 2019)