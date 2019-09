Telsa-Autos bekommen ein größeres Update. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL

Tesla hat angekündigt, dass eine neue Version seiner Autosoftware für das Model S, Model X und Model 3 ausgerollt wird. Wer das "Full Self-Driving"-Angebot des Herstellers bezahlt hat, bekommt es früher, alle anderen sollen laut Tesla-Chef Elon Musk in einer Woche bedient werden. Wie "The Verge" berichtet, handelt es sich um das größte Softwareupdate bisher.

Neue Möglichkeiten

Für Fahrer gibt es eine Vielzahl an neuen Unterhaltungsmöglichkeiten – Spotify, Netflix, Youtube und Hulu nämlich. Videoservices können nur genutzt werden, wenn das Auto geparkt ist, während Spotify jederzeit zum Einsatz kommen kann. Mit dabei ist auch der neue Dienst "Caraoke", der eine Bibliothek an Liedern mit Text zur Verfügung stellt. Dieser wird auf dem Bildschirm eingeblendet und erlaubt Karaokegesang unterwegs. Zudem bietet Tesla nunmehr ein "Auf gut Glück!"-Feature nach dem Vorbild Google an. Nutzer können auf diese Weise entweder interessante Orte oder aber von der Software vorgeschlagene Restaurants besuchen.

"Smart Summon"

Auch das "Smart Summon"-Feature, welches erlaubt, den Tesla zu "rufen", sodass er automatisiert zum Fahrer fährt, wurde ebenso überarbeitet. Demnach muss das Auto in Sichtweite des Fahrers sein. Auch wurde der Speicherort für Videos im "Sentry Mode", einem Modus, bei dem ein Tesla automatisch die Gegend überwacht, geändert. In einem "Joe Mode" versucht das Fahrzeug, leiser zu sein, falls schlafende Passagiere im Auto sind. (red, 27.9.2019)