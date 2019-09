Peter Klien erreichte am Donnerstagabend mit "Gute Nacht Österreich" 127.000 Zuschauer Foto: ORF/ Hans Leitner

Gegen die Elefantenrunde der Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Jetzt trat am Donnerstagabend in ORF 1 "Talk 1" mit #meetoo an: "Glotzen, Grapschen und Gewalt – Haben die Männer was gelernt?" um 21.05 Uhr kam gegen die hausinterne Konkurrenz auf 69.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von zwei Prozent beim Publikum ab zwölf Jahren.

Im Vergleich dazu kam Moderatorin Lisa Gadenstätter mit dem ersten "Talk 1" über Klimarettung am 12. September auf 189.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von sieben Prozent. Vorige Woche verfolgten im Schnitt 146.000 das neue Diskussionsformat zum Thema Political Correctness.

"Gute Nacht" mit 127.000

"Gute Nacht Österreich" – parallel ging auf ORF 2 die Elefantenrunde in die "ZiB 2" über – verfolgten am Donnerstagabend ab 21.55 Uhr in ORF 1 durchschnittlich 127.000 Zuschauer. Marktanteil: fünf Prozent beim Publikum ab zwölf Jahren.

Late-Night-Talker Peter Klien startete vor zwei Wochen mit durchschnittlich 284.000 Zuschauern und einem Marktanteil von zwölf Prozent. Die zweite Ausgabe vorige Woche sahen im Schnitt 153.000 Menschen bei sechs Prozent Marktanteil. (red, 27.9.2019)