Die Pension Enzian Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der STANDARD hat am 1. September 2019 über die blaue Pension Enzian in St. Jakob in Osttirol berichtet. In dem Artikel unter dem Titel "Ein Besuch in der Pension Enzian, der freiheitlichen Finca in Osttirol" wurde der langjährige Wiener Landtagsabgeordnete der FPÖ, Rudolf Stark, als "Obmann" der Österreichischen Landsmannschaft bezeichnet, später in einem Update als Vorstandsmitglied. Beides ist nicht richtig: Stark war Mitglied im "Vereinsrat" der Österreichischen Landsmannschaft, der laut Statuten zur Unterstützung der Arbeit der Vereinsleitung besonders verpflichtet ist. (red)