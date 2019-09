Möglicherweise hat auch die überarbeitete Version des Galaxy Fold ein Haltbarkeitsproblem. Foto: AFP

Das Zeitalter der faltbaren Smartphones hatte bisher einen eher ruppigen Start. Samsungs erste Version des Galaxy Fold sorgte bei Testern binnen kürzester Zeit für Probleme mit Displayschäden, Huawei hat sein Mate X zumindest bis Oktober verschoben, das Royole Flexpai existiert nur als eher mäßig überzeugendes Entwicklergerät und andere Hersteller wie Oppo oder Xiaomi lassen sich scheinbar noch etwas Zeit.

Samsung will es demnächst ein zweites mal probieren. Nach dem ersten Debakel schickte man das Galaxy Fold zurück in die Entwicklungsabteilung, die nun die Probleme gelöst haben soll. Ein Bericht von Techcrunch wirft nun aber Zweifel daran auf, ob die Überarbeitung ausreichend war. Schon nach einem Tag musste der Hersteller das Telefon wieder abholen kommen.

Der bunte "Blob"

Was war passiert? Im Rahmen normaler Verwendung sei plötzlich in der Mitte des Displays, dort wo der Bildschirm am stärksten gefaltet wird, ein bunter "Blob" entstanden. Er hat einen Durchmesser von geschätzt etwas weniger als einem Zentimeter und scheint die weitere Funktion des Handys nicht zu beeinträchtigen. Allerdings sitzt er eben zentral auf dem Display und fällt somit sehr störend auf. Möglicherweise, so vermutet Autor Brian Heater, hat er beim Schließen des Telefons zu stark auf das Display gedrückt.

Überhaupt scheint das Fold ein generell noch recht empfindliches Gerät zu sein, was Fragen ob seiner Alltagstauglichkeit aufwirft. Samsung liefert umfangreiche Beipackdokumentation mit, in der vor zu großem Druck, der Platzierung scharfkantiger Objekte auf dem Bildschirm, Wasser, Staub, zusätzlichen Bildschirmschutzequipment oder der Verwendung des Handys in der Nähe von Kreditkarten oder medizinischen Implantaten gewarnt wird.

Samsung

Hinzu kommt ein eigenes Video, in dem Samsung Tipps zum Umgang mit dem Falthandy gibt. "Ein Smartphone, so unglaublich wie dieses, verdient Vorsicht wie kein anderes", heißt es in dem Clip. Per App könnten sich Besitzer eines Fold zudem jederzeit an den Support werden, verspricht Samsung.

Abwarten

Heater betont allerdings, dass man darauf warten müsse, wie sich das überarbeitete Galaxy Fold bei anderen Testern schlägt, auch um auszuschließen, dass er einfach Pech mit einem "Montagsexemplar" hatte. Für ihn selbst ist der Fall auch ein wenig eine Ironie des Schicksals, gehörte er doch zu den wenigen Rezensenten, bei dem die erste Generation des Galaxy Fold, die im Frühjahr mit kaputten Displays Schlagzeilen machte, sang- und klanglos funktionierte. (red, 27.09.2019)