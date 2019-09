Was hat ein goldener Delphin aus Cannes im Bahnhofsgarten von Kritzendorf verloren? Das Festival für Corporate Media und TV an der Côte d'Azur verleiht Delphin-Statuetten für Sebstdarstellungen von Unternehmen. Und die ÖBB bekam gerade einen in Gold für ihre Gleisgeschichten.

Die ÖBB-Serie "Vom Eisenbahntraum zur Traumeisenbahn", inzwischen in der zweiten Staffel, läuft auf Youtube und Facebook. Die erfolgreichste Gleisgeschichte kommt aus Kritzendorf. Edith und Augustine stelle in der Folge den Kritzendorfer Bahnhofsgarten vor, und das sieht so aus:

unsereOEBB

(red, 27.9.2019)