Neapel/Mailand – Inter Mailand möchte am Samstag seine weiße Weste in der italienischen Fußball-Meisterschaft verteidigen. Die Nerazzurri streben bei Schlusslicht Sampdoria den sechsten Sieg im sechsten Spiel an, ÖFB-Teamstütze Valentino Lazaro wartet weiter auf seinen ersten Serie-A-Einsatz. Salzburgs Champions-League-Gegner Napoli sollte sich nach der 0:1-Schlappe gegen Cagliari keinen Aussetzer mehr leisten.

Durch zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti bereits sechs Punkte Rückstand auf Inter und vier auf Juventus aufgerissen. Für die Neapolitaner geht es Sonntagmittag im Heimspiel gegen Brescia mit Marco Balotelli darum, diesen Abstand nach Möglichkeit zu verkürzen, auch wenn Ancelotti der Tabelle vorerst keine große Bedeutung schenken will.

"Ich bin nicht das kleinste Bisschen beunruhigt wegen dem Rückstand", sagte der 60-Jährige, dessen Team den vierten Rang einnimmt. "Wir hätten uns besser anstellen können, aber das kann man immer, in jeder Situation sagen. Ich bewerte eine Leistung nicht nur anhand des Resultats", sagte er nach dem Heimmatch gegen Cagliari. Seine Mannschaft hätte sich genügend Chancen erspielt, insgesamt sei es eine durchaus ansehnliche Performance gewesen.

Napoli war in den vergangenen vier Jahren drei Mal Vizemeister hinter Juventus, in der vergangenen Saison konnte man der "Alten Dame" jedoch nicht lange Paroli bieten. In der neuen Spielzeit ging das erste direkte Duell bereits mit 4:3 an Juve. (APA; 27.9.2019)