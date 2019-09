Japan Airlines zeigt ein Icon an, wenn ein Platz für ein Kleinkind gebucht wurde

Japan Airlines hat ein ungewöhnliches Angebot. Foto: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Japan Airlines zeigt künftig an, wo für Babys und Kleinkinder in Flugzeugen Plätze gebucht wurden. Damit wolle man Kunden, die nicht in einem langstündigen Flug neben weinenden Kindern sitzen wollen, eine Option bieten, einen anderen Sitzplatz zu reservieren. Angezeigt wird im Online-Tool zur Buchung, wenn ein Kind im Alter zwischen acht und zwei Jahren gebucht wurde. Dann sehen Kunden ein entsprechendes Icon. Die Airline betonte, dass das nicht garantiere, dass man außerhalb der Hörreichweite eines schreienden Kindes sein würde. Das berichtet der britische "Guardian".

Buchung über Drittanbieter wird nicht angezeigt

Das Symbol werde allerdings nicht angezeigt, falls die Buchung über einen Drittanbieter erfolgt, falls es sich um eine größere Reisegruppe handelt oder wenn das Flugzeug kurzfristig geändert wurde.

Bereits die Airline All Nippon Airways bietet das schon seit einiger Zeit an. Lösungen für schnarchende Passagiere oder Passagiere, die sich zurücklehnen, müssten noch gesucht werden.

Reaktionen auf sozialen Medien



Auf sozialen Medien hat das zu gemischten Reaktionen geführt – so begrüßten einige Nutzer die Entscheidung, ein Nutzer sagte etwa, dass ihm das bei einem 13-stündigen Flug sehr helfen würde. Weitere User kritisierten jedoch die fehlende Toleranz gegenüber Kleinkindern. Einige User witzelten, dass es auch eine Anzeige für gebuchte Plätze von Geschäftsmännern brauche, um sich bewusst mit Kind zu diesen zu setzen. (red, 28.9.2019)