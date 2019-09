Earth Strike

1.773 Postings

Rekord-Klimaprotest: Veranstalter sprechen von 110.000 Teilnehmern in ganz Österreich

Polizei berichtet von 30.000 Teilnehmern in Wien und 16.000 bis 18.000 in Innsbruck – Demos in 170 Ländern und 6.631 Städten zum Abschluss der internationalen Klimastreikwoche