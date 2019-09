Vergangenen Freitag sind zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Straßen gegangen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen und um Entscheidungsträgern vor Augen zu führen, dass es in ihrer Macht liegt, wie die Zukunft der Welt aussehen wird. Das ist der Beitrag der Fridays-for-Future-Bewegung, um die Welt ein Stück besser zu machen.

Andere Menschen setzen sich für die Wahrung der Menschenrechte ein, helfen ehrenamtlich bedürftigen Menschen oder versuchen in ihrem engsten Umfeld Gutes zu tun. All das persönliche Engagement soll die Welt verbessern und zu einem lebenswerteren Ort machen. Dennoch gibt es auf der Welt nach wie vor zahlreiche Nöte, die die Menschen an einer guten Welt häufig zweifeln lassen. Es stellt sich dabei die Frage, welche Maßnahmen überhaupt zielführend und was die drängendsten Probleme der Welt sind.



Was ist der wichtigste Hebel, an dem angesetzt werden muss, um die Welt und die Lebensbedingungen der Menschen nachhaltig zu verbessern?

Was macht die Welt besser, und was können wir dafür tun? Foto: APA/NASA Goddard Space Flight Center

