Percy (Logan Lerman) und seine Freunde Grover (Brandon T. Jackson) und Annabeth (Alexandra Daddario) – in der Unterwelt gefangen, beim Versuch Percys Mutter aus Hades' Klauen zu befreien. "Percy Jackson – Diebe im Olymp" um 15.50 Uhr, Puls 4 Foto: Puls 4

10.35 DOKUMENTATION

Der kleine Panda – Verborgen im Himalaya Er ist der Namensvetter des etwas berühmteren Großen Pandas: der Kleine oder Rote Panda. In manchen Regionen Nepals auch als "Bambusfresser" bekannt, lebt er in den dichten Rhododendronwäldern und Bambusdschungeln des Himalayas verborgen. Bis 11.20, Arte

15.50 FANTASY

Percy Jackson – Diebe im Olymp (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, USA, Kanada 2010, Chris Columbus) Erste Verfilmung der Percy Jackson-Reihe von Rick Riordan: Der Teenager Percy (Logan Lerman) erfährt nicht nur, dass er offenbar ein Halbgott ist – auch den Herrscherblitz des großen Zeus soll er angeblich gestohlen haben. Auf einer abenteuerlichen Reise mit zahlreichen Prüfungen versuchen er und seine Freunde, seine Unschuld zu beweisen. Bis 18.10, Puls 4

20.15 WAHL-SHOW

Die Qual der Wahl – Welche Partei passt zu mir? Wenige Stunden vor der Nationalratswahl soll dieser Puls-4-Live-Check all jenen helfen, die sich nach wie vor nicht sicher sind, wo sie ihr Kreuzerl denn machen sollen. Im Studio sind PR-Berater Stefan Petzner, Moderatorin Katia Wagner, Kabarettist Reinhard Nowak, Sportreporter Edi Finger Jun, Schauspielerin Caroline Athanasiadis und Business-Angel Michael Altrichter zu Gast. Bis 22.45, Puls 4

20.15 KOMÖDIE

Nie wieder Sex mit der Ex (Forgetting Sarah Marshall, USA 2008, Nicholas Stoller) Nach einem Drehbuch von und mit How I Met Your Mother-Star Jason Segel: Nach einer schmerzhaften Trennung reist der Komponist Peter (Segel) nach Hawaii, wo er nicht nur die erfrischende Rachel (Mila Kunis), sondern auch seine Ex Sarah (Kristen Bell) und obendrauf ihren neuen Lover und Musiker Aldous Snow (Russell Brand) trifft. Ein romantischer Urlaub zu viert? Bis 21.55, ZDF neo

20.15 FILMBIOGRAFIE

Battle of the Sexes – Gegen jede Regel (USA, Großbritannien 2017, Valerie Faris, Jonathan Dayton) Ein knallharter Kampf der Geschlechter nach einer wahren Geschichte: Die Weltranglistenerste im Frauentennis, Billie Jean King (Emma Stone), im Duell gegen den ehemaligen Wimbledon-Champion und Chauvinisten Bobby Riggs (Steve Carell). Das Match provoziert einen medialen Hype, der über die Grenzen des Tennisplatzes geht. Bis 22.40, ProSieben

KinoCheck

21.50 ROMANVERFILMUNG

Silentium (Ö 2004, Wolfgang Murnberger) Mörderische Verfilmung des gleichnamigen Romans von Wolf Haas mit typischem Josef-Hader-Charme, der hier die Rolle des Kaufhausdetektivs Simon Brenner übernimmt. Nach seiner Entlassung steht er ohne Wohnung, Geld, Job und Frau da – dafür mit quälenden Kopfschmerzen. Kann nur noch besser werden? Falsch. Unter Mordverdacht steht er bald darauf auch noch. Bis 23.45, ORF 1

2.55 COMEDY

Ein Mann für alle Unfälle (Drillbit Taylor, USA 2008, Steven Brill) Emmit, Ryan und Wade wollen sich vor dem Schulrowdy schützen und engagieren den Kleinkriminellen Drilllbit Raylor (Owen Wilson) als Bodyguard. Der will jedoch nur an deren Wertsachen. Durch ein Missverständnis wird er auch noch für den neuen Vertretungslehrer der Schule gehalten. Bis 4.05, ATV