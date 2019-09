Großaktionär Freenet will Zustimmung verweigern

Sunrise will UPC Schweiz schlucken. Foto: Reuters

Der Schweizer Mobilfunkbetreiber Sunrise will seine Aktionäre mit einem neuen Finanzierungs-Vorschlag von der Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC überzeugen. Im Zentrum steht dabei die angekündigte Kapitalerhöhung über ursprünglich 4,1 Mrd. Franken (3,77 Mrd. Euro): Diese Summe wolle Sunrise nun deutlich reduzieren, sagten vier mit den Plänen vertraute Personen.

In den vergangenen Wochen habe das Unternehmen dafür verschiedene Möglichkeiten mit Investoren diskutiert. Die bevorzugte Variante sieht eine Reduktion der Kapitalerhöhung auf rund drei Milliarden Franken oder noch weniger vor. Die finalen Details dürften in den kommenden Tagen beschlossen werden. Sunrise wolle diese mit der Einladung zur Generalversammlung publik machen, die für Anfang kommender Woche erwartet wird.

Mit der Übernahme von UPC vom US-Kabelriesen Liberty Global will Sunrise Marktanteile gewinnen und damit dem Marktführer Swisscom zu Leibe rücken.

Abstimmung Ende Oktober

Ob es mit einer deutlich geringeren Kapitalerhöhung gelingt, die kritischen Sunrise-Aktionäre von der Transaktion zu überzeugen, ist offen. Das dürfte spätestens am 23. Oktober feststehen, wenn die Aktionäre auf einer Generalversammlung darüber abstimmen. Die Kapitalspritze war bisher vielen ein Dorn im Auge – auch weil der zunächst angekündigte Umfang von 4,1 Mrd Franken den Börsenwert von Sunrise deutlich übersteigt. Die Eigentümer müssen also viel Geld in die Hand nehmen, um ihren bestehenden Anteil aufrechtzuerhalten – oder ihr Aktienpaket wird verwässert. Nach der Sommerpause hatte Sunrise bereits angekündigt, eine geringere Kapitalerhöhung ins Auge zu fassen.

Eine Firmensprecherin erklärte, Sunrise wolle die Einladung zu dem Aktionärstreffen demnächst veröffentlichen und dabei auch den neuesten Stand zur Transaktion bekanntgeben. Das Sunrise-Management habe mit vielen Aktionären gesprochen und dabei positive Rückmeldungen erhalten. "Die Mehrzahl der Aktionäre steht hinter der Transaktion", erklärte die Sprecherin. Sunrise benötigt eine einfache Mehrheit der Eigentümer für die Kapitalerhöhung.

Doch auch die Gegner sind sich ihrer Sache sicher. Angeführt werden sie vom deutschen Großaktionär Freenet, der rund ein Viertel der Anteile hält und angekündigt hatte, seine Zustimmung zu verweigern. Auch andere Aktionäre hatten sich kritisch geäußert.

Daraufhin hatte Sunrise im vergangenen Monat zahlreiche Investoren getroffen, um Lösungsmöglichkeiten auszuloten. Parallel dazu hat Kreisen zufolge jedoch auch Freenet Sunrise-Investoren getroffen, um sie zu überzeugen.

Im Ringen um jede Stimme könnte nun die Einschätzung großer Stimmrechtsberater von Bedeutung sein. Viele institutionelle Investoren aus dem Ausland befolgen den Rat dieser Experten. (APA, 27.09.2019)