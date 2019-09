Die vollständigen Spezifikationsangaben zu den beiden Fernsehern. Foto: OnePlus

Das chinesische Unternehmen OnePlus hat ernst gemacht und seine lange angeteaserten, ersten Fernseher vorgestellt. Es handelt sich um zwei SmartTVs mit der schlichten Modellbezeichnung Q1 bzw. Q1 Pro.

Beide sind mit einem 4K-QLED-Display (3.840 x 2.160 Pixel) ausgestattet, das eine Diagonale von 55 Zoll aufweist. Sie unterstützen HDR10+ und Dolby Vision. Ästhetisch zeichnen sich die Geräte mit sehr dünnen Rahmen aus. OnePlus gibt ein "Body-to-Screen"-Verhältnis von fast 96 Prozent an.

Foto: OnePlus

Alexa und Google Assistant an Bord



Vorinstalliert ist Android TV, integriert ist weiters ein Chromecast-Feature, um Inhalte von anderen Geräten schnell am Fernseher anzuzeigen. Gesteuert wird der Fernseher entweder mittels App mit dem eigenen Handy, mit der beiliegenden Fernbedienung oder Sprachsteuerung. Unterstützt werden sowohl Amazons Alexa als auch der Google Assistant. Apps lassen sich aus dem Play Store installieren. Inhalte von verschiedenen Medienanbietern laufen über eigenen eigenen OnePlus Hub.

Unter der Haube werkt eine Quadcore-CPU von Mediatek, die auf 2,5 GB RAM zugreifen kann. Es stehen 16 GB an internem Speicher zur Verfügung.

Foto: OnePlus

50-Watt-Soundbar für Pro-Modell

Für den Anschluss von Konsolen und anderen Geräten stehen vier HDMI-Ports bereit. Dazu kommen drei USB-Ports (USB-A 2.0, USB-A 3.0, USB-C). Hinzu kommen ein optischer Audioeingang und eine 3,5mm Klinkenbuchse. Für Konnektivität sorgen ac-Wifi, Bluetooth 5.0 und ein Ethernet-Anschluss.

Den Unterschied zwischen dem Q1 und Q1 Pro macht die integrierte Soundbar des teureren Modells, die bei Bedarf ausgefahren wird. Sie bringt zu den am Gerät angebrachten vier Lautsprechern vier weitere sowie einen zusätzlichen Subwoofer mit. Ihre Ausgabeleistung wird mit 50 Watt beziffert. Beide Fernseher unterstützen Dolby Vision

Vorerst nur in Indien

Angeboten werden die TV-Geräte vorerst nur Amazons Store in Indien. Der OnePlus Q1 kostet dort 69.900 Rupien, was aktuell etwa 903 Euro entspricht. Das Pro-Modell kommt auf 99.900 Rupien oder etwa 1.295 Euro. Das Unternehmen will die Fernseher auch nach Europa bringen, Preise oder Termine gibt es dafür jedoch noch nicht. Man arbeite noch an Content-Partnerschaften, heißt es. (red, 27.09.2019)