Nationalbank-Chef Robert Holzmann hat ohne Absprache leitende Angestellte entlassen. Foto: Christian Müller / picturedesk.com

Wien – Für einen Knalleffeffekt und größte Aufreguung sorgten am Freitagnachmittag der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, und sein Direktoriumskollege, Eduard Schock (beide FPÖ). Sie haben die Personalchefin des Hauses, Susanna Konrad-El Ghazi, mit sofortiger Wirkung gekündigt und sie mit dem Sicherheitsdienst aus dem Haus begleiten lassen. Auch ein Rechtsanwalt war laut Notenbankern eingebunden. Der ebenfalls im Hause anwesende Vizegouverneur, Gottfried Haber (ÖVP), soll nicht informiert gewesen sein. Auch der Generalrat, der unter der Leitung von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) steht, sei nicht eingebunden worden, heißt es in der OeNB.

Anlass der Aufsehen erregenden Trennung soll eine Entscheidung der Personalchefin gewesen sein, in der es um die Verlängerung der Karenzierung eines Notenbankers gegangen ist. Dem Vernehmen nach wird der Managerin vorgeworfen, diese Entscheidung ohne Direktoriumsbeschluss getroffen zu haben.

Büro versiegelt

Der Betriebsrat wurde informiert, das Büro von Konrad-El Ghazi versiegelt, es darf dann erst wieder von einer Kommission geöffnet werden – so sehen es die Vorschriften in der OeNB vor. Die Personachefin ist die Tochter des langjährigen Raiffeisen-Generalanwalts, Christian Konrad.

Auch der Chef der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Interne Dienste und Beteiligungen, Stefan Augustin (62), soll abmontiert werden. Ihm wurde am Freitag nahegelegt, bis zum Montag um seine Pensionierung anzusuchen, andernfalls werde er gekündigt. Angeblich habe er Anweisungen des Direktoriums nicht umgesetzt.

Pressesprecher nach Innsbruck

Auch der bisherige Pressesprecher Christian Gutlederer soll vor eine schwierige Wahl gestellt worden sein: Entweder er geht als Stellvertretender Filialleiter nach Innsbruch (da gibt es noch eine OeNb-Zweiganstalt), oder er muss die Bank verlassen.

Für all das gab es am Freitag spätabends seitens der OeNB keine Bestätigung, das Nachrichtenmagazin "Profil", das am Freitagabend ebenfalls von den Rauswürfen berichtete, zitierte allerdings den früheren Gouverneur, Ewald Nowotny. Er bestätigte die Kündigung Konrads und die Pläne der neuen Notenbankführung für Augustin und Gutlederer. Er habe auch den OeNB-Präsidenten Mahrer davon verständigt.

Neuer Betriebsrat

Nun ist der Betriebsrat gefordert, er muss Stellungnahmen abgeben. Auch da gibt es allerdings einen Wechsel: Der langjährige Chef des Zentralbetriebsrats, Robert Kocmich, hat am Montag seinen letzten Arbeitstag, er geht in Pension. Ihm folgt Birgit Sauerzopf.

Die Aufregung in der OeNB ist groß, in der Belegschaft ist vom "großen Aufräumen" die Rede. Das überrasche umso mehr, heißt es, als Holzmann erst dieser Tage in einer Sitzung gemeint habe, er werde einen offenen, kooperativen Führungsstil pflegen.

Interessant könnte die Stimmung bei der offiziellen Feier zur Amtsübergabe in der OeNB werden. Sie findet am kommenden Dienstagabend im Palais Ferstel statt. (Renate Graber, 27.9.2019)