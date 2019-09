[Demonstration] Fridays For Future: Die Klimakids wollen Geschichte schreiben.

[Podcast] Welche Partei soll ich am Sonntag wählen?

[Inland] SPÖ ist, wo man trotz trister Umfragen feiert.

[Rekord] Erstmals über eine Million Wahlkarten ausgestellt.

[Wirtschaft] Berliner Flughafen BER eröffnet "ganz sicher" im Oktober 2020.

[International] Türkei plant Milliarden für Unterbringung von Flüchtlingen in Syrien.

[Panorama] Deutsche Stadt Monheim verschenkt Interrail-Tickets.

[Aktion] Nur diesen Sonntag! Komm‘ mit dem STANDARD unter dem Arm ins Haus der Geschichte Österreich, zahl‘ keinen Eintritt und genieß‘ die Ausstellung "Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918".

[Immo] Wozu ist eine Hausverwaltung nötig? Warum Hauseigentümer eine Verwaltung brauchen, welche Pflichten diese hat und was eine gute Hausverwaltung ausmacht.

[Wetter] Der Samstag bringt regnerisches Wetter, dazu ist es am Vormittag noch recht verbreitet wolkenverhangen. Am Nachmittag lockert es aber von Norden her bereits wieder auf und gebietsweise kommt auch die Sonne durch. Bis 19 Grad.



[Zum Tag] Brigitte Bardot feiert heute ihren 85. Geburtstag. Bardot ist eine französische Filmschauspielerin und Sängerin, die durch den Film "Und immer lockt das Weib" (1956) weltweit bekannt wurde und ihren Mythos begründete.