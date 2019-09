Der Deutsche Christian Möckel übernimmt das Amt des Sportdirektors beim österreichischen Fußball-Bundesligisten SCR Altach. Wie die Vorarlberger am Sonntag bekanntgaben, tritt der 46-Jährige den Job offiziell am 1. November an, sein Vertrag läuft bis Sommer 2021.

Der Nachfolger von Georg Zellhofer arbeitete bisher unter anderem im Scouting- und Management-Bereich bei TSG Hoffenheim und 1. FC Nürnberg, zuletzt war er von 2015 bis 2017 als Sportlicher Leiter bei Hannover 96 tätig. Altach-Präsident Peter Pfanner bezeichnete Möckel in einer Aussendung als "sehr erfahrenen Experten. Wir sind überzeugt, dass er als Persönlichkeit sehr gut zu unserem Verein passt." (APA, 29.9.2019)