Harald Mahrer wird die Vorgänge im Generalrat thematisieren. Foto: APA/Hans Punz

In der Nationalbank geht es gerade heiß her. Seit der FP-nahe neue Gouverneur Robert Holzmann das Ruder übernommen hat, wird ordentlich umgebaut. Freitagabend wurde bekannt, dass die Personalchefin Susanna Konrad-El Ghazi gekündigt und vom Sicherheitsdienst vor die Tür gesetzt worden sei. Zudem soll der langjährige Hauptabteilungsleiter Stefan Augustin mit Kündigung bedroht worden sei, wenn der 62-Jährige bis kommenden Montag nicht in die Pensionierung einwillige. Der Pressesprecher soll versetzt werden.

Die Vorgangsweise sorgte am Wochenende für massive Kritik. Von Umfärbung und Machtrausch war die Rede. Spekuliert wird, dass sich Holzmann übernommen haben könnte. Denn einerseits sei bei der Kündigung die Frist nicht eingehalten worden. Andererseits gibt es für die Maßnahmen keinen Beschluss des Direktoriums.

Holzmann schießt sich auf schwarze Manager ein. Foto: APA

Holzmann hatte laut STANDARD-Informationen nur Eduard Schock, früher nicht amtsführender FPÖ-Stadtrat in Wien, eingeweiht. Die beiden ÖVP-nahen Direktoren, Gottfried Haber und Thomas Steiner, "sind auf 1000", sagte ein Insider. Auch die Kündigungsdrohung gegen Augustin sei wegen dessen Vertragsspezifika nicht haltbar.

Mahrer prüft

All diese Fragen muss nun der Präsident des Generalrats, Harald Mahrer, klären. Er ließ am Sonntag über eine Sprecherin ausrichten, dass sich das Kontrollgremium – vergleichbar mit einem Aufsichtsrat – mit dem Thema befassen werde. Nachsatz: Die Einberufung des Generalrats sei theoretisch jederzeit möglich. Mahrer sei jedenfalls sehr verwundert über die Vorgangsweise, hieß es weiter.

Aus gutem Grund, hat Holzmann doch erst einmal der ÖVP zurechenbare Topmanager auf die Abschussliste gesetzt. Konrad-El Ghazi ist überdies die Tochter des langjährigen Raiffeisen-Generalanwalts Christian Konrad. Insider hatten eher damit gerechnet, dass Holzmann prioritär Vertreter der roten Reichshälfte ins Visier nehmen werde.

"Kein Stil"

Die voraussichtliche nächste Zentralbetriebsratschefin der OeNB, Birgit Sauerzopf (FSG), erklärt, dass sie das Wochenende mit ihren Kollegen von allen Fraktionen beraten habe, unterstützt von der GPA und einem renommierten Arbeitsrechtsanwalt. Man sei einhellig der Ansicht, dass das, was da geschehen ist, "kein Stil für die Notenbank" sein könne, alle seien "sehr betroffen".

Und, so Sauerzopf, die dem bisherigen Zentralbetriebsratschef Robert Kocmich folgen soll: "Wir haben große Bedenken zur Vorgangsweise, an denen wir auch bei unseren nächsten Schritten orientieren werden: Wenn man schon mit leitenden Angestellten so umgeht, wie wird man dann mit einfachen Mitarbeitern umgehen?" Man werde nun einmal ein Schreiben an das Direktorium richten. Sauerzopf bestätigt, dass nur Teile des Direktoriums von der Personalentscheidung informiert waren – und der Generalrat gar nicht. Mit dessen Präsidenten, Mahrer, sei sie im Gespräch.

Aus dem Geschehen leitet die Belegschaftsvertreterin, die auch Sitz und Stimme im Generalrat hat, gleich auch eine Forderung ab: Es zeige sich, dass es nötig sei, wieder einen Vertreter der Gewerkschaft und der Arbeiterkammer ins Kontrollgremium der OeNB zu entsenden.

"Mentalität des Nehmens"

Die Schritte des neuen Notenbankchefs wurden übers Wochenende heftig kommentiert. Mahrers Vorgänger Claus Raidl, ebenfalls ÖVP, sagte zum STANDARD. "Am Beispiel der Nationalbank sieht man, dass bei den Freiheitlichen immer das gleiche Muster entsteht, sobald sie in wichtige Positionen kommen. Sie entwickeln einen Machtrausch und eine Mentalität des Nehmens, nach dem Motto: Her mit dem, was uns zusteht. " (Renate Graber, Andreas Schnauder, 29.9.2019)