Themenmontag: Kleidung, Bronco Billy, Auf der Flucht, Wer beherrscht Deutschland und eine neue Woche auf Ö1 mit Radiokolleg, Dimensionen und On Stage

Re: Bukarest bröckelt Die rumänische Hauptstadt verfällt, korrupte Behörden sehen tatenlos zu. Mit seinen Aktionen leistet Edmond Niculusca aufsehenerregenden Widerstand dagegen. Bis 20.15, Arte

Themenmontag: KleidungZum Auftakt wird Die Outlet-Lüge beleuchtet, die Schnäppchen verspricht und oft nur Mangelware bietet. Um Giftige Kleidung – Chemikalien in der Modeindustrie geht es um 21.55. Abschließend zeigt um 22.45 die Doku Die Wahrheit hinter Baumwolle die oft problematische Produktionskette hinter der beliebtesten Textilfaser auf. Bis 23.35, ORF 3

Bronco Billy (USA 1980, Clint Eastwood) Die Wild-West-Show von Bill McCoy alias Bronco Billy pfeift aus dem letzten Loch. Die dringend benötigte neue Assistentin (Sandra Locke) ist nicht ganz, was sie zunächst scheint. Mit viel Selbstironie lässt Regisseur und Hauptdarsteller Clint Eastwood den alten und neuen Westen aufeinanderprallen. Bis 22.10, Arte

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre zu 130 Minuten Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford. Bis 23.00, Kabel 1

Wer beherrscht Deutschland? Ist Angela Merkel mächtiger als der Chef eines Dax-Unternehmens? Nicken die gewählten Volksvertreter nur noch ab, was ihnen einflussreiche Lobbyisten einflüstern? Jan Lorenzen geht in seiner Reportage der Frage nach, wer in Deutschland das Sagen hat. Bis 21.00, ARD

Report Eine Spezialausgabe mit Susanne Schnabl am Tag nach der Wahl: Infos über die Wahlsieger und -verlierer, gefolgt von Live-Interviews, Reportagen, einem Blick hinter die Kulissen und einem Ausblick darauf, wie es nach diesen Ergebnissen weitergehen könnte.

Bis 22.00, ORF 2

Liebhaber für einen Tag (L'amant d'un jour, F 2017, Philippe Garrel) Während die eine auf die wahre Liebe schwört, gibt sich die andere Affären hin. Wie sich zwischen den beiden jungen Frauen zwischen Lust und Liebeskummer eine Freundschaft entwickelt, erzählt Regisseur Philippe Garrel in klaren Schwarz-Weiß-Bildern. Bis 23.20, Arte

Die Studentin Ariane (Louise Chevillotte) wartet in Philippe Garrels "Liebhaber für einen Tag" auf einen begehrten Philosophieprofessor, Arte, 22.10 Uhr. Foto: Guy Ferrandis/SBS Productions

Runder Tisch: Wahl 19 – Was nun? Bei Simone Stribl diskutieren: Harald Mahrer (ÖVP), Präsident der Wirtschaftskammer, Peter Kaiser(SPÖ), Landeshauptmann Kärnten, Manfred Haimbuchner (FPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Oberösterreich, Leonore Gewessler (Grüne), Andrea Klambauer (Neos), Landesrätin Salzburg. Bis 23.00, ORF 2

Kulturmontag: Freigeister und Linientreue Tobias Moretti ist anlässlich der Verfilmung von Siegfried Lenz' Deutschstunde im Studio zu Gast. Die "Staatskünstler" Scheuba, Palfrader und Maurer nehmen die geschlagene Nationalratswahl ins Visier. Mit einer Frischzellenkur probiert es das angeschlagene Literaturnobelpreiskomitee. Bis 23.15, ORF 2