Foto: RTL2

Ein Traumpaar der ersten Stunde: Muskelprotz Mischa alias "Betonmischa" und Ricarda können seit Staffelstart die Hände nicht voneinander lassen. An Tag neun dürfen sie endlich eine Nacht in der "Private Suite" verbringen. Doch vor laufenden Kameras ist das alles nicht so einfach. Dafür gesteht Mischa seiner Herzdame die Liebe – zu ihrem Entsetzen. Glücklicherweise kann man sich auf ein unverbindliches "Verknalltsein" einigen.

In der dritten Staffel der Trash-Kuppelshow suchen aufmerksamkeits- und liebeshungrige Singles wieder Traumpartner. Doch es gilt einige Hürden zu überwinden: Das "Kussfest", bei dem die Herren blind die beste Küsserin ausmachen sollen, sorgt für Eifersucht. Und als drei Singledamen, die genau wissen, was (oder eher wen) sie wollen, zu den "Islandern" stoßen, hängt der Haussegen endgültig schief.

Denn die Regel lautet: Wer keinen Partner hat, muss die Koffer packen – und niemand will den Urlaub vorzeitig beenden. Doch nach Ankunft der "Granaten" herrscht akuter Männermangel. Bei offensivem Flirten, das auch bei vergebenen Männern wie Mischa nicht auf taube Ohren stößt, ist der Zickenkrieg programmiert.

Ob unter solch erschwerten Bedingungen die titelgebende "wahre Liebe" eine Chance hat? Die Stimme aus dem Off, Simon Beeck, kommentiert das Geschehen mit gekonnter Ironie, während man immer weiter daran zweifelt. Wie es letzten Endes um die Liebe steht, zeigt sich im Finale am 7. Oktober. Vorteil der Show: Nervige Kandidaten kann man per App rausvoten. (Martina Reinegger, 30.9.2019)