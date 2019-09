Mertens ein Garant. REUTERS Fotograf: CIRO DE LUCA

Ein Tor von Edin Dzeko (56.) hat der AS Roma am Sonntag zu einem knappen 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg bei Lecce gereicht. Vier Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen Bergamo ist den Römern die Generalprobe für den Europa-League-Auftritt am Donnerstag beim Wolfsberger AC damit gelungen, mit elf Punkten ist die Truppe von Trainer Paulo Fonseca vorerst Fünfter, sieben Zähler hinter Leader Inter.

Auf die Siegerstraße kehrte auch Salzburgs Champions-League-Gegner SSC Napoli zurück. Der 0:1-Heimniederlage gegen Cagliari folgte am Sonntag ein 2:1 (2:0) in Brescia, dem Tabellenvierten fehlen sechs Punkte auf Inter. Napolis Treffer erzielten Dries Mertens (13.) und Kostas Manolas (45.), für die Hausherren reichte das Premierentor des im Sommer verpflichteten Ex-Teamspielers Mario Balotelli (67.) nicht mehr zu einem Punktgewinn. (APA, 29.9.2019)