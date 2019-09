Das Spiel mit der "gefiederten Bedrohung" in der Hauptrolle sorgt für viel Freude bei den Rezensenten

Nicht jeder verscheucht die Gans, dieser Junge hat panische Angst vor dem gemeinen Entenvogel. Foto: Untitled Goose Game

Unter den domestizierten Vogelarten genießen Gänse nicht unbedingt den besten Ruf. Sie werden als Schimpfwort gebraucht und oft wird ihnen zugeschrieben, bösartig und gemein zu sein.

Ein neues Spiel mit dem schlichten Namen Untitled Goose Game (Windows, macOS, Nintendo Switch) Switchdürfte daran wohl wenig ändern. Denn man tobt sich darin dezidiert als "schreckliche Gans" aus. Das Game sorgt seit seinem Release für verzückte Rezensionen.

Man habe sich unter anderem von Metal Gear Solid und Hitman inspirieren lassen, sagen die Entwickler des australischen Indiestudios House House gegenüber Games Industry. Geboren wurde die Idee, als ein Mitarbeiter das Bild einer Gans im internen Chat der Firma postete. Schon der erste kurze Trailer aus 2017, der zeigte, wie man als Gans einem Gärtner das Leben schwer machen kann, sorgte für Interesse in unerwartetem Ausmaß. So mancher hoffte auf ein Game im Stile des berühmten Goat Simulator.

Nintendo UK

Wie ein spielbarer Comic

Das Spielziel ist es prinzipiell, das beschauliche Leben in einem kleinen Dorf mit den Mitteln eines Federtiers auf den Kopf zu stellen. Die Mischung aus Puzzlegame und Stealtheinlagen sei absolut "entzückend", befindet man etwa beim Guardian. Es sei eine gelungene Abwechslung zu anderen Spielen dieser Art, die Slapstick und Comedy liefere, statt wie üblich Gewalt und Tod.

Die Mischung aus einfach gehaltener Grafik, dem watscheligen Gang der Gans und der Musikhintermalung ließen das Game erscheinen, wie einen spielbaren Looney Tunes-Comic.

Ein Spaß, der schnell vorbei ist

Von Mission zu Mission wird die Aufgabe schwieriger. Man schaltet neue Gebiete frei und begegnet verschiedensten Charakteren. Manche versuchen, die Gans zu verscheuchen, andere verfolgen sie, während ein bebrillter Junge in Panik vor ihr flieht. Folgen muss man den Aufgaben nicht unbedingt, es ist auch möglich, in der Gegen herumzuwatscheln und nach Gutdünken für Ärger zu sorgen.

Bei PC Gamer lobt man nicht nur die Möglichkeit zum freien Spiel und die liebevolle Umsetzung, sondern auch, dass jede Mission mehrere Lösungswege bietet. Allerdings warnt man auch davor, nicht zu viel zu erwarten. Denn nach ein paar Stunden hat man im Prinzip das ganze Dorf gesehen und der Scherz und das Gameplay beginnen, repetitiv zu werden. Allerdings hat man es auch nicht mit einem Vollpreistitel mit Grand Theft Auto-Umfang zu tun, sondern mit einem Indiegame für 15 Euro, das einen immer wieder zum Lachen bringe.

"Glorios bösartig"

Viel Lob hat man auch bei IGN für das Spiel übrig. Die Entwickler hätten sich wirklich kreative Interaktionsmöglichkeiten für die Gans ausgedacht, sodass man sich "glorios bösartig" austoben könne. Erfreut ist man auch über allerlei Eastereggs und Anspielungen auf Promis, Filme sowie andere Games. Dass es kein echtes "Game Over" gibt und man sich an jeder Aufgabe ohne Neustart so lange versuchen kann, bis man eine Lösung gefunden hat, wird auch positiv erwähnt.

"Videospiele haben mich zum Gott, Superhelten und Planetenretter gemacht, aber selten habe ich mich mächtiger gefühlt, als im Untitled Goose Game", schreibt Tester Tom Marks abschließend. Als "gefiederte Bedrohung" habe er mit der "Checkliste an unterhaltsamen, gemeinen Aufgaben" mehr Spaß gehabt, als mit allen anderen Games in diesem Jahr. (gpi, 30.09.2019)