Ob mit oder ohne Milch und Zucker, to go oder im Kaffeehaus, Einspänner oder Frappuccino: Der 1. Oktober ist der Tag des Kaffees. Gehören Sie zu den Kaffeeexperten?

Foto: Tobias Müller

"Drei Dinge gehören zu einem guten Kaffee: erstens Kaffee, zweitens Kaffee und drittens nochmals Kaffee." Das wusste schon der Schriftsteller Alexandre Dumas, offenbar ein Purist. Und vielleicht wusste auch er den Geruch von frisch gebrühtem Kaffee am Sonntagmorgen zu schätzen, denn ein guter Kaffee passt immer: zu einer Mehlspeise, zur kurzen Bildschirmpause in der Büroküche, zum Nachmittagstratsch im Kaffeehaus, zum Zeitunglesen in der Früh, beim ersten Date oder einfach nur, weil man dringend munter werden muss. Da ist es nur angemessen, dass dem Heißgetränk ein eigener Tag gewidmet ist.

Der 1. Oktober ist der internationale Tag des Kaffees. Rund drei Tassen am Tag oder 162 Liter im Jahr werden durchschnittlich in Österreicher getrunken. Damit liegt das Getränk in der Beliebtheitsskala sogar noch vor Bier und Mineralwasser.

Doch wie gut kennen Sie sich tatsächlich aus, wenn es um Melange und Co geht? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz, und verraten Sie Ihren Lieblingskaffee im Forum! (aan, 1.10.2019)