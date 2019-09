Robert Holzmann gerät kurz nach Amtsantritt schon in Bedrängnis. Foto: picturedesk

Wien – Ereignisreicher Tag in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Die Notenbank-Spitzen unter Präsident Harald Mahrer (ÖVP) sind am Montagvormittag zusammengetreten, um nach den Personalentscheidungen von Freitag einen Ausweg zu finden. Dem Vernehmen nach sucht man nach einer gesichtswahrenden Lösung auch für den neuen Chef des Hauses, Gouverneur Robert Holzmann (FPÖ).

Die Kündigung der Personalchefin samt ihrer sofortiger Suspendierung, die Holzmann und sein blauer Direktoriumskollege Eduard Schock am Freitag im Alleingang verfügt hatten, soll rückgängig gemacht werden, heißt es. Die Kündigung wurde aber nicht – wie mancherorts kolportiert – zurückgezogen. Vielmehr wird geprüft, ob der Rausschmiss überhaupt rechtswirksam zustande gekommen ist.

Suspendierung aufrecht

Wenn nicht, sei der Schritt ohnehin ungültig und es gebe nichts zurückzunehmen, hieß es. Der Knackpunkt ist nun die Suspendierung von Susanna Konrad-El Ghazi, die aufrecht bleiben soll, solange die Vorgänge geprüft werden. Damit hat sie auch keinen Zugang zu internen Daten und anderen Informationen. Die Personalchefin soll sich bereits an einen Arbeitsrechtler gewandt haben, der ihre Rechte wahren soll und der sich bestens mit der Notenbank auskennt.

Allerdings sollen auch härtere Schritte ins Auge gefasst worden sein, einige Mitglieder im Generalrat sollen dem Rücktritt des Gouverneurs das Wort geredet haben. "Der Rücktritt von Herrn Holzmann stand und steht nicht zur Debatte", kommentierte der neue Holzmann-Sprecher Rudolf Kaschnitz im Gespräch mit dem STANDARD diese Gerüchte.

Notenbank prüft Vorgänge

Offiziell hat man sich nur auf die Untersuchung der jüngsten Vorgänge geeinigt. Mahrer sei mit dem Direktorium übereingekommen, dass die bankinternen Entscheidungen der letzten Tage einer "zeitnahen und externen Prüfung unter Einbeziehung der internen Revision und weiterer bankinterner Kapazitäten unterzogen werden", teilte die Nationalbank am Montag mit. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen dann dem Generalrat zur Kenntnis gebracht werden. Danach werde über weitere Schritte beraten, heißt es in einer Aussendung.

Holzmann unter Druck

Wie berichtet, waren weder Vizegouverneur Gottfried Haber (ÖVP) noch Generalrat noch Betriebsrat in die Personalentscheidungen eingebunden. Personalchefin Konrad-El Ghazi soll, so die Ansicht Holzmanns, dem Direktorium eine wichtige und kostenerzeugende Information zur Dauerkarenzierung eines in Frankfurt beschäftigten Notenbankers vorenthalten haben.

Turbulente Zeiten in der Notenbank. Foto: APA/Hans Punz

Den entsprechenden Beschluss hat aber noch das alte Direktorium unter Ewald Nowotny (SPÖ) und seinem Vize Andreas Ittner (ÖVP) getroffen. Zudem ist die Personalchefin nach einem Dienstrecht angestellt, in dem sie bei einem wichtigen Grund – vereinfacht gesagt – nur entlassen werden könnte.

Betriebsrat fordert Rücknahme des Rauswurfs

Der Betriebsrat der OeNB hat sich gleich in der Früh bei den Mitarbeitern gemeldet. Er schreibt gemäß seiner Information von "bestürzenden Ereignissen" und erwartet, dass "die fatalen Entscheidungen von 27.9. revidiert" werden. Zudem verlangen die Belegschaftsvertreter, dass alles unternommen werde, "um die Integrität des Hauses und seiner Mitarbeiter unter Einbindung des Betriebsrates bestmöglich zu schützen".

Neben dem Rauswurf der Personalchefin wollen Holzmann und sein Kollege auch den Hauptabteilungsleiter für Zahlungsverkehr, Stefan Augustin, loswerden. Der 62-Jährige solle noch im September um seine Pension einreichen, wurde ihm nahegelegt.

Auch der langjährige OeNB-Pressesprecher, Christian Gutlederer, soll seinen Platz räumen. Ihm wurde ein Job als stellvertretender Leiter der OeNB-Zweigstelle Innsbruck ans Herz gelegt. Dem 61-Jährigen wird wenig Lust auf eine Übersiedlung nachgesagt.

Aufruhr in der Bank

Der neue blaue Gouverneur hat mit seinen Entscheidungen und ihrer recht radikalen Umsetzung (die Personalchefin wurde vom Sicherheitsdienst in ihr Büro begleitet, als sie ihre Sachen holen musste, ihre Befragung durch die neue, aus dem BVT kommende Bürochefin des Gouverneurs soll einer Einvernahme geglichen haben) das Haus in Aufruhr versetzt. Die Mitarbeiter stellten sich hinter die Managerin, deren Beliebtheit sich bis dahin in Grenzen gehalten hat. Selbst OeNB-Präsident Mahrer zeigte sich "höchst verwundert" über die Vorgangsweise. (Renate Graber, Andreas Schnauder, 30.9.2019)