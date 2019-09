In den Tiroler Bergen erreicht die ÖVP wieder Ergebnisse jenseits der 80 Prozent. Foto: APA/JAKOB GRUBER

Die Österreicherinnen und Österreicher wählen immer seltener per klassischen Urnenwurf. Trotz deutlich rückläufiger Wahlbeteiligung im Gegensatz zu den Wahlen 2017 – die Hochrechner gehen von einem fünfprozentigen Rückgang aus -, wurden so viele Wahlkarten beantragt wie nie zuvor. Die 1.070.933 Wahlkarten wurden bestimmt nicht alle rechtzeitig und korrekt ausgefüllt retourniert. Eines ist jedoch klar: Die reinen Gemeindeergebnisse werden – abgesehen von Wien – damit immer ungenauer, da Wahlkarten lediglich auf Bezirksebene ausgewertet werden. Trends in traditionellen Hochburgen begeistern die Wähler dennoch jedes Mal. Nicht nur in der kleinsten Gemeinde Österreichs im Tiroler Außerfern – in Gramais – wollen die Menschen wissen, wer denn nun der einzige Nicht-ÖVPler war, der den Grünen seine Stimme gegeben hat – wobei die Person zumindest am lokalen Stammtisch "amtsbekannt" sein dürfte. Gramais holte sich damit jedenfalls den Titel ÖVP-Hochburg 2019. Vor zwei Jahren handelte es sich dabei noch um Hinterhornbach. Das liegt – Achtung, Überraschung! – ebenfalls in Tirol.