Nicholas Martin wurde in Key West, Florida, geboren, lebt jedoch seit dem Alter von zehn Jahren in Österreich. Seit 2015 leitet er das Quiz im Grazer Office Pub, wahrscheinlich das größte Pubquiz in Österreich, das jeden Dienstag stattfindet. Er sitzt auch im Vorstand des Österreichischen Quizverbands, einem größeren Publikum ist er jedoch durch seinen Sieg in der Quizshow "Ich weiß alles" im August 2019 bekannt.

Weitere Beiträge im Quizblog