Alibaba startet mit dem Luxusgüterkonzern Richemont ein Gemeinschaftsunternehmen. Foto: REUTERS/Charles Platiau/File Photo

Der Luxusgüterkonzern Richemont und der Online-Handelsriese Alibaba gehen mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen Feng Mao an den Start. Das Joint Venture zwischen der Richemont-Tochter Yoox Net-A-Porter und dem weltweit größten chinesischen Online-Händler wird Produkte über die Alibaba-Plattform "Tmall Luxury Pavilion" vertreiben.

Die Einführungskampagne des Net-a-Porter-Flagshipstores beginne in der zweiten Oktoberwoche nach der Goldenen Woche Chinas, teilt der Genfer Konzern am Montag mit. Feng Mao werde an der Schlüsselposition des Tmall Luxury Pavilion platziert.

Mehr als 130 Designer-Marken

Bei der Eröffnung werde der Shop eine Auswahl von mehr als 130 luxuriösen Designer-Marken für Damen und Herren anbieten. Das Angebot werde in den nächsten Monaten erweitert. Zu den Modemarken zählten Brunello Cucinelli, The Row, Balmain, Isabel Marant, Jimmy Choo und Tom Ford. Zudem seien ab sofort Produkte der Richemont Maisons Cartier, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis und Vacheron Constantin sowie Alaia, Chloe, Dunhill und Montblanc erhältlich. (APA/awp, 30.9.2019)