Die Infineon Technologies Austria AG übernimmt alle Anteile an der Beteiligungsgesellschaft Dice in Linz von Richard Hagelauer. Das teilte der Konzern am Montag in einer Aussendung mit. Dice (Danube Integrated Circuit Engineering) wurde 1999 gegründet und gilt als globales Kompetenzzentrum für Hochfrequenztechnologien mit Expertise bei Radarchips für Fahrerassistenzsysteme.

Schlüsseltechnologien

Infineon Austria wird mit diesem Schritt zum hundertprozentigen Eigentümer der Dice. Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka sagte, das Entwicklungszentrum Linz spiele für Infineon eine strategisch zentrale Rolle, "da hier an wesentlichen Schlüsseltechnologien für autonomes Fahren und Mobilfunkanwendungen gearbeitet wird". Ab 1. Oktober steht Dice eine Doppelspitze mit den bisherigen Geschäftsführern Manfred Ruhmer und Peter Zeiner vor. Gerhard Riess verlässt das Leitungsteam und übernimmt im Infineon-Konzern eine internationale Managementfunktion. (APA, 30.9.2019)