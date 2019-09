Die Feuerwehr bei Löscharbeiten an der Unfallstelle. Foto: BFKDO GÄNSERNDORF / GERHARD HOTZY

Gänserndorf – Nach der Kollision eines Lkw mit einem Zug bei Gänserndorf in Niederösterreich ist Montagmittag ein Triebwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. Der Lkw wurde nach Angaben der niederösterreichischen Polizei rund 30 Meter vom Zug mitgeschliffen und geriet in Brand. Das Führerhaus wurde abgerissen.

Der Unfall forderte vier Leichtverletzte. Foto: BFKDO GÄNSERNDORF / GERHARD HOTZY

An Bord des Zuges befanden sich neben dem Triebwagenführer auch vier Passagiere, sagte ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Ihm lagen keine Angaben über schwerere Verletzungen vor. Zwei Fahrgäste, der Lokführer und der Lkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei konnte vorerst noch keine genaueren Angaben über den Unfallhergang machen.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Laut ÖBB ereignete sich der Zusammenstoß zwischen Gänserndorf und Oberweiden in der Gemeinde Weiden an der March knapp vor 12.30 Uhr. Im Streckenabschnitt Gänserndorf – Marchegg wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, die ÖBB ging von einer Sperre bis 19 Uhr Uhr aus.



Der Unfall ereignete sich laut Seif auf einer mit einem Andreaskreuz gesicherten Eisenbahnkreuzung. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Abpumpen des Dieseltreibstoffs sollte der durch den Brand stark ramponierte Triebwagen abtransportiert werden. Dazu wurde ein Hilfszug angefordert. (APA, 30.9.2019)