The Happy Sun mit einem spätsommerlichen Sonnenschein.

The Happy Sun

Unter dem lebensbejahenden Namen The Happy Sun hat Gerhard Potuznik eine Band zusammengestellt, mit der er herzhaften Indie-Rock spielt. Eine genauere Zuordnung ist so schwierig wie das Feld breit. Potuznik hat in den 1990ern als Gerard DeLuxxe oder Sluta Leta auf Labels wie Mego oder Cheap veröffentlicht und war Mitglied in Bands wie Mäuse oder – seherisch benannt – The Trumps. The Happy Sun sucht persönliche Helden des Helden aus den 1980ern heim, ohne sie zu kopieren. Lässig hingerotzter Ohrwürmer-Rock, der am Ende des Albums noch The Gun Club covert. Ein Guter.

"Happy when it rains". Bloß ganz anders. Noise Appeal Records

***

Tegan and Sara – Hey, I'm Just Like You

Die im Pop neben den Lochis berühmtesten Zwillinge sind die Schwestern Tegan and Sara aus Kanada. Wieder am Label ihres Landsmannes Neil Young veröffentlichten sie eben das Album Hey, I'm Just Like You. Das Werk bezieht seinen Charme aus der Besonderheit, dass die Schwestern über alte Demo-Aufnahmen gestolpert sind, die sie als pickelige Teenager eingespielt hatten. Die haben sie gesichtet und aufgepeppt. Die Ergebnisse sind herzige Herzschmerz-Power-Pop-Songs, trotzige Enttäuschungsballaden, optimistischer Das-Leben-geht-weiter-Folk-Pop. The Age of Innocence revisited. Bittersüß.

Erinnerungen an ihr junges Selbst: Tegan and Sara. Tegan and Sara - Topic

***

Mudhoney – Morning in America

Die Frage muss erlaubt sein: Will man ein sozialkritisches Album von Mudhoney hören? Die Antwort nimmt die Band mit Morning in America vorweg. Auf dieser sieben Songs umfassenden EP sezieren die Grunge-Pioniere aus Seattle den amerikanischen (Alb)traum mit dem hauseigenen Zynismus. Ein paar Plattitüden fallen dabei zwar ab – "America hates itself", jo, eh –, aber der überwiegend eher zäh mahlende Heavy Rock arbeitet der Stimmung dann doch adäquat zu. Es herrscht vorgeblich Zweckpessimismus, der natürlich nur ausgestellt wird, weil die Band insgeheim ans Gute glaubt.

Mudhoney in schlechter Laune: "Morning in America". Mudhoney - Topic

(Karl Fluch, 1.10.2019)