Elefantenrunde der Spitzenkandidaten, erster Teil im ORF mit ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom-Kux, am Sonntagabend. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Die Berichterstattung zur Nationalratswahl hat am Sonntag viele Menschen vor die Fernsehgeräte gelockt. Via ORF verfolgten am Wahltag insgesamt 4,316 Millionen Zuschauer das Geschehen zumindest eine Minute (Weitester Seherkreis, WSK). Die Privatsender Puls 4 und ATV erreichten am Sonntag gemeinsam 1,7 Millionen Seher (Weitester Seherkreis). Der Fellner-Kanal oe24.tv vermeldet – wie in den vorangegangenen Tagen – auch für Sonntag einen "Rekord".

Der ORF informierte im TV am Wahltag insgesamt 4,316 Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Marktanteil: 57 Prozent. 1,598 Millionen Zuschauer waren kurz nach 17.00 Uhr bei der ersten Hochrechnung dabei (69 Prozent Marktanteil). Die erste Runde der Spitzenkandidaten in der ZiB um 19.30 Uhr sahen bis zu 1,984 Millionen und durchschnittlich 1,828 Millionen Menschen. Die zweite Elefantenrunde um 21.05 Uhr erreichte knapp über eine Million Seher.

Im ORF-Fernsehen informierten sich laut einer Aussendung insgesamt 5,646 Millionen Menschen über die Nationalratswahl 2019, das entspricht 75 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Zusätzlich schalteten 2,425 Millionen Menschen das Informationsangebot von ORF III ein, das komplementär zu den Inhalten von ORF 1 und ORF 2 aufgestellt war.

Puls 4 und ATV erreichten im gesamten Wahlkampf mit mehr als 3,7 Millionen Zusehern die Hälfte der Bevölkerung, teilte die Sendergruppe mit.

Als Highlight am Wahltag nannten die beiden Sender die Elefantenrunde um 20.15 Uhr, die mit durchschnittlich 270.000 Zusehern auf ATV und Puls 4 zwölf Prozent Marktanteil erreichte. Auf Servus TV verfolgten die gemeinsame Privat-TV-Elefantenrunde durchschnittlich 115.000 Leute. Am Wahltag zeigten Puls 4 und ATV insgesamt 14 Stunden Berichterstattung. Gemeinsam erreichten die beiden Sender 1,7 Millionen Zuseher.

Einen Rekord verzeichnete nach eigenen Angaben oe24.tv. Laut einer Mitteilung des Senders schalteten im Lauf des Wahltags 327.000 Österreicher den Fellner-Kanal ein. Zur Spitzenzeit erreichte oe24.tv demnach einen Marktanteil von 4,4 Prozent in der Werbezielgruppe. (APA, red, 30.9.2019)