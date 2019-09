In welchen Gemeinden konnten die Parteien mehr – oder weniger – Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen als bei der letzten Wahl? Die folgenden Karten stellen die Veränderungen in den Stimmenanteilen der Parteien in den einzelnen Gemeinden dar – zeigt der Pfeil nach oben (in der jeweiligen Parteifarbe), konnte hier dazugewonnen werden, zeigt der Pfeil (in Grau) nach unten, hat die Partei in der Gemeinde verloren.

ÖVP gewinnt stärker auf dem Land

Besonders hoch waren die Zugewinne der ÖVP im ländlichen Raum. Regional gehäuft gibt es nur in und um Wien und in Vorarlberg einige Gemeinden, in denen die ÖVP Stimmen verloren hat.

SPÖ verliert fast überall

Die SPÖ verlor beinahe im ganzen Land an Unterstützung, besonders im Inntal und rund um Graz und Wien. Nur in einigen wenigen Gemeinden – gehäuft im Südosten Österreichs – konnten am Sonntag Zugewinne verbucht werden.

Land unter bei der FPÖ

Die FPÖ verschlechterte sich am Sonntag in beinahe allen Gemeinden, nur in der Enklave Jungholz in Tirol und in Raach am Hochgebirge konnte sie um einige Stimmen zulegen, in Pfafflar in Tirol hielt sie ihren Stimmenanteil. Beinahe alle Pfeile in unserer Karte zeigen nach unten.

Grüne gewinnen besonders stark in Wien dazu

Die Stimmengewinne der Grünen in Wien stechen besonders hervor, doch auch in Vorarlberg und Oberösterreich bekamen die Grünen in vielen Gemeinden deutlich mehr Stimmen als bei der letzten Nationalratswahl. Im ländlichen Raum waren die Zugewinne meist weniger hoch.

Neos in Ballungszentren stärker

Auch die Neos gewannen beinahe im ganzen Land, und sie konnten wie die Grünen tendenziell stärker in den Ballungszentren zulegen. Hier ragen die Pfeile weiter in die Höhe als in ländlichen Gebieten.

Liste Jetzt verliert in Wien und anderen Städten

Die Liste Jetzt verlor vor allem in den städtischen Zentren, wo sie vor zwei Jahren auch die meisten Stimmen erhalten hatte. Zugewinne erreichte die Liste nur in den wenigsten Gemeinden.

(kies, 30.9.2019)