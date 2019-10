"Die Affäre der Halbgeschwister??? WTF." So beginnt eine ganz normale Whatsapp-Nachricht, die man von einem Fan der spanischen Serie "Elite" bekommt. Denn inzestuöse Affären, Sex zu dritt, reichlich Drogenkonsum, Mord, HIV-Infektionen, Schwangerschaft – und das alles unter großteils superreichen Sechzehnjährigen – gehören zum Alltag an der glücklicherweise nur fiktiven Eliteschule Las Encinas. Zielpublikum der Serie: keineswegs nur Sechzehnjährige. Auch bereits weit über Dreißigjährigen, die ansonsten sehr vernünftige Zeitgenossinnen und -genossen sind, bietet die Serie eine ordentliche Portion Eskapismus.

Ganz normale Teenager mit ganz normalen Problemen. Foto: Netflix/ Manuel Fernandez-Valdes

Man kann nicht immer einen guten Geschmack haben, jeder braucht sein kleines, geschmackloses Geheimnis. Es ist sehr leicht, sich über die Kardashians aufzuregen, doch gleichzeitig ist ihr Leben beste Fernsehunterhaltung. Sich nach einem harten Tag auf die Couch legen und Kim, Khloe und Kourtney dabei zusehen, wie sie Salat essen, ihre Kinder erziehen und in abwechselnder Besetzung miteinander streiten, ist wunderbar entschleunigend. Ebenso wie eine Gruppe junger Damen oder Herren beim Ringen um die Aufmerksamkeit des jeweils aktuellen Bachelors oder der Bachelorette zu beobachten. Fremdschämen ist schließlich auch eine Art Workout. Und es soll gar Traditionalisten unter den TV-Konsumenten geben, die ihrer alten Teenie-Soap treu geblieben sind – in guten wie in schlechten Zeiten.

Was schauen Sie im Fernsehen, obwohl es Ihnen ein bisschen peinlich ist?

Teenager, die sich verhalten wie 35-jährige, Ärzte, die sich in Teenager-Liebesdramen verstricken, Bräute, die ein Hochzeitskleid aussuchen – welches Serienformat macht Sie so richtig glücklich, auch wenn es sich irgendwie falsch anfühlt? Teilen Sie Ihr kleines, schmutziges Seriengeheimnis im Forum! (aan, 3.10.2019)