Gedenkstätte für Sala. Foto: APA/AFP/LOIC VENANCE

Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Montag entschieden, dass Cardiff City für den verunglückten Emiliano Sala sechs Millionen Euro an Nantes bezahlen muss. Beide Club können diese Entscheidung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne anfechten.

Sala war im vergangenen Winter von Nantes zu Cardiff gewechselt. Auf dem Weg von Frankreich auf die Insel war sein Flugzeug abgestürzt. Dabei kam neben dem 28-jährigen Argentinier auch der Pilot des Privat-Fliegers ums Leben. Ursprünglich war für Sala eine Ablöse von 17 Millionen Euro vereinbart worden. (APA, 30.9.2019)