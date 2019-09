Briefwahl verschob alle Mandate – VP mit 71, Grüne mit 26 – Am Donnerstag folgen die Wahlkarten, die in regionalwahlkreisfremden Wahllokalen abgegeben wurden

Foto: APA/Barbara Gindl

Wien – Einen Rekord von 925.090 abgegebenen bzw. 917.927 gültigen Stimmen erreichten die Briefwähler bei der Nationalratswahl – und sie haben kräftig umgerührt. Die Mandatsstände aller Parteien haben sich gegenüber Sonntag verändert. Wahlsieger ÖVP verlor zwei auf 71 Mandate. Die Grünen profitierten stark: Sie bekamen noch drei Mandate auf 26 dazu – und haben jetzt ihr bestes NR-Ergebnis aller Zeiten.

Auch NEOS schnitten in der am Montag ausgezählten Briefwahl überdurchschnittlich gut ab – und stocken noch um ein Mandat auf 15 auf. Die Wahlverlierer verloren noch jeweils einen weiteren Nationalratssitz – so dass die SPÖ künftig nur mehr 40 und die FPÖ 31 Abgeordnete stellen wird. Am Donnerstag folgen die Wahlkarten, die in regionalwahlkreisfremden Wahllokalen abgegeben wurden.

Koalitionsmehrheiten unverändert

Die Verschiebungen änderten jedoch nichts an den möglichen Koalitionsmehrheiten: Die ÖVP hätte sowohl mit dem bisherigen Partner FPÖ, als auch mit der SPÖ und den Grünen die Mehrheit im Parlament. Eine rot-blaue Koalition – vor der die ÖVP im Wahlkampf immer warnte – ist weit entfernt davon, die Hälfte (92) der 183 Abgeordneten zu stellen. SPÖ und FPÖ kommen zusammen nur auf die 71 Mandate, die die ÖVP jetzt schon alleine hat.

Ungewöhnlich an diesem Briefwahlergebnis war, dass die SPÖ – die zuletzt immer profitierte – diesmal ein wenig verlor auf nunmehr 21,22 Prozent. Bei der ÖVP setzte sich das schon bei der EU-Wahl beobachtete Muster fort, dass sie durch die Wahlkartenauswertung im Stimmenanteil sinkt. Dies fiel mit jetzt 37,54 (statt zuvor 38,35) Prozent recht kräftig aus. Die FPÖ verlor wie immer auf nur mehr 16,21 Prozent.

Die Grünen haben – zwei Jahre nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat – mit 13,80 Prozent ihr bestes NR-Ergebnis seit der Gründung geschafft. Auch NEOS holten (in ihrer dritten Wahl) mit 8,06 Prozent ihren Topwert. Die Liste JETZT – die 2017 noch acht Mandate geholt hatte – blieb heuer samt Briefwahl mit 1,85 Prozent weit unter der Vier-Prozent-Hürde.

Zehn grüne Bezirke in Wien

In Wien bescherten die Briefwähler den Grünen eine Premiere: Mit 20,60 Prozent nach Auswertung der ersten Wahlkarten-Tranche schafften sie dort ihr erstes Nationalratswahl-Ergebnis über der 20er-Marke. Wien-weit blieb die Reihenfolge – SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, NEOS – zwar gleich. Aber auf Bezirksebene nahmen die Grünen der SPÖ noch vier erste Plätze ab. ÖVP und NEOS bekamen durch die Briefwahl ein Wien-Mandat dazu.

Nach der Montags-Auszählung liegen die Grünen nun in zehn Wiener Bezirken vorne. Das ist mehr als die SPÖ oder die ÖVP für sich reklamieren dürfen, die in acht bzw. fünf Bezirken den ersten Platz erringen konnten. (red, APA, 30.9.2019)