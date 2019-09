Nicht zu schlagen: Marija Lasizkene. Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Doha – Die unter neutraler Flagge startende Russin Marija Lasizkene ist als erste Athletin überhaupt zum dritten Mal in Serie Weltmeisterin im Hochsprung geworden. Im Finale der Leichtathletik-WM am Montag in Doha dominierte die 26-Jährige am Montag von Beginn weg und gewann mit 2,04 Meter vor Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine, die ebenfalls die Höhe mit mehr Fehlversuchen meisterte.

Lasizkene versuchte sich auch noch an 2,08 Metern, scheiterte aber drei Mal. Über 400 m Hürden verteidigte Norwegens Superstar Karsten Warholm zum Ausklang des Abends seinen Titel erfolgreich. Und das am Ende seiner nahezu perfekten Saison auch noch souverän. Der 23-Jährige gewann in 47,42 Sekunden vor dem US-Amerikaner Rai Benjamin (47,66). Dritter wurde Abderrahman Samba vom WM-Gastgeber Katar (48,03).

Das erste 5.000-m-Finale seit 2005 ohne Mo Farah wurde zum Thriller und brachte eine erfolgreiche Titelverteidigung für Muktar Edris aus Äthiopien, der auf den letzten 200 Metern vor gut gefüllten Tribünen seinen Landsmann Selemon Barega niedersprintete und in 12:58,85 Min. Gold holte. Mo Ahmed sicherte als Dritter Kanada die erste WM-Medaille über diese Distanz. Die norwegischen Ingebrigtsen-Brüder waren sich nicht einig, am Ende ging auch dem 19-jährigen Jakob das Gas aus. Er wurde Fünfter. (APA, 30.9.2019)