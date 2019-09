Nürnberg und Georg Margreitter (2. v. l.) am Jubeln. Foto: imago images/Joachim Sielski

Hannover – Georg Margreitter hat am Montag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga einen Doppelpack zum 4:0-Auswärtssieg seines Clubs 1. FC Nürnberg über Hannover 96 beigesteuert. Der Vorarlberger brachte die Franken in der dritten Minute in Führung und besorgte in der 83. Minute den Endstand.

Der Verteidiger spielte ebenso durch wie Lukas Jäger, deren Landsmann Nikola Dovedan wurde von Trainer Damir Canadi in der 84. Minute ausgetauscht. Goalie Andreas Lukse saß bei den Siegern auf der Ersatzbank. Nürnberg liegt nach acht Runden an der siebenten Stelle, Hannover ist 15. (APA; 30.9.2019)