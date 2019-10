Wien – Billa kommuniziert ab sofort unter dem neuen Markendach "Voller Leben" und will damit "eine positive Plattform, auf der Geschichten über Menschen in allen Lebenslagen und in überraschender Art und Weise erzählt werden, schaffen", heißt es in einer Aussendung.

BILLA

"Seit 66 Jahren gehört Billa einfach zu Österreich dazu. In all den Jahren haben wir zugehört, das Leben der Menschen und ihre individuellen Bedürfnisse beobachtet und daraus viel gelernt. Damals wie heute setzen wir von Billa uns begeistert für Lösungen ein, die vor allem eines zum Ziel haben: allen ein volleres Leben zu ermöglichen", sagt Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele zur Idee hinter der Umsetzung des neuen Markenauftritts.

Foto: Billa, PKP BBDO

Der neue Markenauftritt startet mit einer Kampagne, die gemeinsam mit PKP BBDO als kreative Leadagentur umgesetzt wird.

Die Kampagne ist für die nächsten sieben Wochen im TV und auf Plakatwänden zu sehen und wird über diverse digitale Medien begleitet. (red, 1.10.2019)