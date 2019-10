Wien – Mit Nero erweitert das Wiener Unternehmen Waterdrop ihre Range der Microdrinks, die Menschen zu mehr Wassertrinken motivieren sollen. Eine Neuerung ist diesmal der erstmalige Einsatz von Koffein.

"Nero ist für uns neues Terrain. Mit dem völlig neuen Design und dem enthaltenen Koffein unserer limitierten Sorte haben wir mit Nero mit den bisherigen Konventionen gebrochen. Dadurch wollen wir ganz bewusst sowohl neue Zielgruppen ansprechen, als auch für unsere bisherigen Kunden einen spannende Limited Edition bieten. Genau deshalb hat uns die professionelle Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Donau sowie MXR begeistert, da wir gemeinsam am weißen (bzw. schwarzen) Blatt Papier eine komplette Identität von Nero erschaffen konnten", sagt Martin Murray von Waterdrop.

Jung von Matt/Donau

Gemeinsam mit Jung von Matt/Donau wurde im Vorfeld die Positionierung der neuen Sorte definiert, die im Zeichen der Nacht steht. Darauf aufbauend wurde die Launchkampagne "How Nero are you?" konzipiert, Kern der Kampagne, die ausschließlich Online stattfindet, sind neun Snippets, die eine junge, urbane Zielgruppe ansprechen sollen.

"Die Herausforderung bestand nicht nur darin, eine neue Sorte mit spezieller Positionierung einzuführen, sondern auch langfristig die Marke Waterdrop aufzuladen", erzählt Florian Wollner, Senior Berater bei Jung von Matt/Donau. (red, 1.10.2019)